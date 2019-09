Premijer Andrej Plenković u Velikoj Gorici, na pitanje da komentira nove istupe HVIDR-e vezano za Milorada Pupovca, kaže kako to ne vidi kao pokušaj destabilizacije njega i Vlade, ali i da ne želi biti komentator tuđih priopćenja.

"Mislim da smo tu temu apsolvirali, parlamentarna većina je stabilna, imamo zadaće koje trebamo rješavati. Politiku koju vodimo, vodimo na dobrobit hrvatskog društva. Rijetko koja Vlada je učinila za prava hrvatskih branitelja, vojnika, policajaca kao naša", rekao je Plenković.

Premijer smatra da su kao Vlada sve što su rekli da će učiniti realizirali i ne vidi prostor za nezadovoljstvo, javlja N1.

"Politiku vodimo uvjereni da je ona dobra i zdrava za smjer Hrvatske i društvo i dobra za položaj hrvatske manjine u Srbiji. Neću se pretvoriti u komentatora tuđih intervjua i priopćenja, ja sam predsjednik Vlade i vodimo razumnu politiku i to ću raditi u budućnosti."

HVIDR-a ponovno zatražila istragu Pupovčeva djelovanja: ''Taj Vučićev potrčko deklarirani je mrzitelj Hrvatske''

Dodaje da je pročitao priopćenje HVIDR-e, ali nije odgovorio na pitanje je li za njega HVIDR-a zatvorena priča.

Nedostatak kvoruma u petak u Saboru nije, kaže, vidio kao nešto dramatično, štoviše nije ni primijetio.

Poslodavci su izrazili nezadovoljstvo najavljenim izmjenama regulacija mirovinskog sustava: "Prosječna dob života u EU je 80 godina. Mislim da ćemo i mi to brzo ostvariti, zdravstveni sustav će biti bolji, prehrana bolja, o tome moramo voditi računa. Ova odredba koja omogućuje da se temeljem dogovora rješava to pitanje (odlaska u mirovinu) je jako dobra i mislim da će i poslodavci biti zadovoljni."

Ne vjeruje da će netko to zlorabiti pa primjerice nakon 65. godine otići na bolovanje tri godine. Na pitanje oko spomenika Domovini i repova koji se vuku oko odabira izvođača radova, cijene, premijer kaže kako je to projekt grada Zagreba i da on ne ulazi u detalje tehnike, javne nabave i izbora izvođača: "Ono što bi svima trebalo biti drago da ćemo imati spomenik Domovini, i primjeren i na odličnoj lokaciji."