Otkrili gdje su pronašli tijelo mlade Njemice: Hamasovci su je ubili pa kamionetom vukli golu i snimali

Izraelska vojska potvrdila je u petak da je pronašla tijela triju zarobljenika iz Pojasa Gaze. Glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari rekao je da se radi o Shani Louk, Amit Bouskila i Itshaku Gelernteru koji su zarobljeni u napadu Hamasa 7. listopada te su ubijeni pokušavajući pobjeći s glazbenog festivala koji su posjetili.

Tijela su identificirale vlasti koje su obavijestile obitelji stradalih. Hagari je rekao i da su tijela predana na forenzički pregled.

"Slavilil su život na glazbenom festivalu Nova a onda ih je ubio Hamas", zaključio je Hagari ne otkivajući točnu lokaciju gdje su tijela pronađena. No CNN-ov analitičar i novinar Axiosa Barak Ravid rekao je da su pronađeni u jednome tunelu u Gazi citirajući glasnogovornika IDF-a.

Otac ubijene Shani Louk izraelskim je medijima rekao kako je tijelo njegove kćeri dobro očuvano jer se nalazilo u "dubokom i hladnom tunelu".

Shani Louk proglašena je mrtvom i identificirana još krajem listopada. Tijelo ove mlade žene njemačko-izraelskog podrijetla viđeno je kada su snimke napada krenule kružiti društvenim mrežama. Slomljenih nogu i u doljnjem rublju beživotna je ležala pod nogama terorista u kamionetu dok su drugi na nju pljuvali.

This was Shani Louk.



Kidnapped by Hamas terrorists on October 7th, her body was only recovered today.



Shani was tortured, raped, and beaten before being murdered and dragged round the streets half-naked as a “trophy” and an example of what would happen to other Israelis.



They… pic.twitter.com/Lh3BKo4fyE