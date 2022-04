Budući ministar rada i mirovinskog sustava, Mario Piletić u Novskoj koju vodi, u utorak je obišao posljednji put gradilišta u gradu koji slovi kako centar gejming industrije. Lukavo je izbjegao potvrditi da će u petak prisegnuti, ali je dao do znanja kako funkcionira. Istodobno, u ministarstvu u koje dolazi stranački kolege ga hvale.

Marin Piletić, budući ministar rada i mirovinskog sustava iz redova HDZ-a, rekao je da gradonačelnik Novske treba završiti projekte kao dio tima. "Posla se ne bojim", rekao je Piletić.

Na upit ako on ode hoće li se sve nastaviti, Piletić je rekao da se kaže "da su groblja puna nezamjenjivih".

Rekonstrukcija Vlade

Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago komentirao je rekonstrukciju Vlade. "Korona ga je spasila pa su reforme bile na čekanju, no zato zbog neprovođenja reformi porezne obveznike to košta 10 milijuna kuna", rekao je Bago o ministru zdravstva Viliju Berošu.

Bago je istaknuo i da su župani vlasnici županijskih bolnice, a minuse koje imaju sanira država. Također, dodaje Bago, ministar te bolnice neće i ne može zatvarati jer HDZ kontrolira većinu županija i to neće dati. "Problem svih problema - zagrebačke bolnice stvore 90 posto svih dugova", istaknuo je Bago.

Osvrnuo se i na ministricu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Natašu Tramišak. "Nikad više novca iz EU-a, a nikad kompliciranija procedura. Nisu raspisani programi za razdoblje 2021. - 2027., a bez toga nema novca iz Bruxellesa", navodi Bago. Dodaje da je Vlada zapravo odlučila financirati većinu državnih investicija. "Što je s privatnim sektorom koji ovu zemlju može pokrenuti?", upitao je Bago i dao primjer Mate Rimca.

"Problem je i što smo do sada iz prošlog EU proračuna povukli 65 posto novca, a do 2023. moramo potrošiti sav novac ili 12 milijardi eura. Hrvatska je za oporavak dobila i 9,6 milijardi eura. Do 2026 mora sve potrošiti. Do sada su raspisana samo dva natječaja, a što se ugovori u sljedeće dvije godine, to je to", napominje Bago.

Nadalje, kaže Bago, nakon koronavirusa, pa i sada, vidimo koliko je važna poljoprivreda. "Lijepo je poticati ekološku prizvodnju kestena, oraha i pašnjaka, a što je s mljekarima? Farme mlijeka i stoke su prazne jer se krediti nisu mogli vraćati. Sada potičemo masovnu gradnju hladnjača super, a što ćemo staviti u nju kada ne potičemo masovnu sadnju voćnjaka", prokomentirao je Bago politiku ministrice poljoprivrede Mariju Vučković.

Zaključno, Bago se dotaknuo ministra obrane Marija Banožića. "Zanemarimo li obračun s predsjednikom, u dvije godine nismo vidjeli niti jedan njegov projekt. Sve što radi počeli su prethodnici. Iskreno, Plenković je dogovarao kupnju aviona, a ministar statirao. HDZ-ov projekt kupnje Bradleyja čini se da je pokušao zaustaviti, a onda je skočio Milanović", zaključio je Bago svoju analizu.

