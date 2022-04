Nakon uspješnog dogovora sindikata i Vlade, premijer Andrej Plenković oštro se osvrnuo na predsjednika Zorana Milanovića, govoreći da je patološki lažljivac koji želi razdor u hrvatskom društvu.

Premijer je, odgovarajući na novinarsko pitanje o tome kako će riješiti problem dnevnica koje nisu isplaćene vojnicima u pratnji predsjednika Republike Zorana Milanovića, ustvrdio da mu to djeluje "kao da je 'karijes' naručio pitanje".

"Očito koristi svaku priliku da nastavi sa svojim pefidnim laganjem. Inzistiram na tome da je to jedno perfidno, osmišljeno laganje koje se sastoji u tri točke - prva je da se pokriva od supstance teme, što više govori to se vidi kako je duboko uvučen ovaj orkestar koji se odnosi na pismo koje su potpisali heroji Domovinskog rata i hrvatski generali", rekao je Plenković.

Drugo, dodaje premijer, je da kontinuirano nastoji izmisliti lažne teme koje su navodno rekli on, Tomo Medved ili bilo tko drugi iz HDZ-a, kako bi "stvorio medijski dojam da je netko od njih rekao nešto protiv generala ili heroja Domovinskog rata".

Naveo je i da je Milanović u eter izmislio tezu da su premijer i ostali rekli da su "generali pudlice". "Zamislite koliko podao netko mora biti, zlonamjeran, istinski u korijenu pokvaren, za tako nešto", rekao je premijer.

"Još jedna perfidna laž. Mi smo tu temu komentirali, komentirali je između ostalog nakon stranačkih tijela, na niz upita saborskih zastupnika dok se ovaj kukavički sakrivao i gledao što će tko reći. To je istina. Prvo, pokrio se kukavički, umjesto da sam kaže ako je već u dogovoru, 'napišite zahtjev za pomilovanjem i ja ću pomilovati'. Što generali imaju s tim? Tu se vidi cijeli plan", smatra Plenković.

"Sve je laž, povjerljivo. U korijenu moraš biti pokvaren", rekao je oštro Plenković. "Netko je tko je pun gnoja, u smislu karaktera. Znate što je gnoj. Nastoji baciti tezu o udbašima - na mene, mog pokojnog oca koji je umro prije nekoliko tjedana. Imamo trovača koji je anomalija političkog sustava. Umjesto da brine o skladu institucija, njegov jedini cilj je unositi razdor i patološki lagati", kazao je Plenković o Milanoviću.

"On govori nekom da je prištav. To znači da se on gleda u ogledalo i onda to prišiva nekom drugom. Cijela priča je izmišljena. Neprihvatljivo mi je da se ovaj proces pokušava svesti na sukob", dodaje premijer.

Kaže da je cijela priča oko pomilovanja generala izmišljena. "Mi smo vlada koja rješava pitanje plaća, intervenirali smo za vrijeme COVID-a, a za njega je pandemija karijes, 120.000 kompanija nije otišlo u stečaj zbog nas, ne njega", naveo je Plenković.

Istaknuo je da je važno da javnost shvati da je Milanoviću cilj fabriciranje sukoba između generala i HDZ-a, i projiciranje udbe na druge. "Ovdje nema afekta, tu se radi o želji da se minira HDZ i vlada", rekao je Plenković i dodao da Milanović iznosi "svo zlo koje u sebi ima".

Anušić: ''Neću biti oružje u ničijim rukama, pa tako ni u Milanovićevim''

VIDEO ''O jeb...'' - Milanović zamalo opsovao: Pitanje reportera Dnevnika Nove TV bilo mu je jednostavno previše

Napomenuo je i da vojnici trebaju dobiti zarađene dnevnice. "To će ministar, kao novoproglašeni kriminalac, rješavati", rekao je kratko Plenković.

"Neka blokira odmah na NATO samitu, ako je frajer. Čovjek koji guli grlo na predizbornim skupinama Željka Komšića, odjedanput je postao veliki zagovornik prava Hrvata za razliku od nas koji to držimo kontinuirano na dnevnom redu", rekao je Plenković o Milanovićevoj izjavi da treba blokirati ulazak Finske u NATO dok se ne promijeni Izborni zakon BiH.

Kaže da mu se čini da bošnjačke strane namjerno nisu postigle dogovor. "Mi se moramo sramotiti i crveniti što imamo predsjednika s proruskim stavovima. To treba propitkivati gdje se ta politika utemeljila", oštro je rekao premijer.

O navodnoj vožnji u alkoholiziranom stanju HDZ-ovog župana Damira Dekanića, Plenković je kazao da će "pričekati da vidi što će biti".

"Pitao sam naše kolege o čemu se radi i rekli su kako je on kazao da nije vozilo on nego da je vozila neka druga osoba. Nadam se da je tako", dodao je.

Odnos sa Slovenijom i "Bolja Hrvatska"

Osvrnuo se na ulazak Hrvatske u šengenski prostor. "Mislim da smo u proteklih nekoliko godina Janša i ja uspješno komunicirali. Nije bilo povišenog tona u vezi Slovenije", rekao je Plenković i kazao da ne vidi zašto bi se bavili nekim problemom koji ne vidi. "Ne želim dovoditi u pitanje odnos Slovenije i Hrvatske", napomenuo je.

"Biram Hrvatsku je mjera koja je najuspješnija aktivne politike zapošljavanja", rekao je premijer i istaknuo da vjeruje da će dio ljudi doći izvana i dobiti potporu ako se vrate u Hrvatsku. Napomenuo je da su do 26. travnja ove godine zaprimljena 3574 zahtjeva.

Na kraju, kazao je da je čudo što su novinari otkrili nove moguće zamjene ministara nakon što je novinarka upitala da potvrdi hoće li nova potpredsjednica Vlade iz SDSS-ove kvote biti potpredsjednica stranke Anja Šimpraga umjesto sadašnjeg potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića.