Zoran Milanović svečano je prisegnuo za 5. predsjednika Republike Hrvatske, obvezavši se na vjernost Ustavu.

Hrvatska je očito jedina zemlja koja ima primopredaju i gdje predsjednik čeka nekoliko sati da može konzumirati petogodišnji mandat.

Vidjeli smo primopredaju dužnosti i da je Milanović razgovarao s Kolindom Grabar-Kitarović. Pola sata su razgovarali. Ona ga je vjerojatno uputila u neke državne stvari koje su pred zemljom, no to je stvar predsjedničke diskrecije.

Sutra u devet sati, prvog radnog dana, bit će postrojena Počasna postrojba i to je nešto što Milanović neće ukinuti.

Sutra se mijenjaju sve oznake, pečati. Više neće pisati predsjednica, već predsjednik. To su sve tehničke stvari.

Zorana Milanovića sutra očekuju prvi sastanci, prvi pozivi koje mora odraditi sa stranim državnicima. Njegov suradnik Orsat Miljenić rekao je da se već početkom ožujka ili krajem ovog mjeseca očekuju neki vanjskopolitički posjeti MIlanovića.

On je već javno dao do znanja i rekao kako ne misli ići na ziher, a to je Bruxelles ili Sarajevo. Ljubljana će vjerojatno biti prvi grad koji će on posjetiti. I danas je dao poruku - bez obzira na razlike idemo graditi zajedništvo. Vidjet ćemo kako će Zoran Milanović to provesti u svom mandatu.

