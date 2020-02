Na inauguraciji Zorana Milanovića bilo je puno emotivnih trenutaka.

U prvom redu u Svečanoj dvorani na Pantovčaku govor svog sina, hrvatskog predsjednika, pratila je Gina Milanović. Dok je Zoran Milanović iznosio konture svog petogodišnjeg mandata, njegova majka borila se sa suzama.

No nije to bio jedini emotivni trenutak inauguracije. Osim što je izmjenjivao zagrljaje sa suprugom Sanjom, nakon govora Milanović se pozdravljao s uzvanicima. Kolinda Grabar-Kitarović pružila mu je ruku, a on ju je prijateljski poljubio. Pozdravio se novi predsjednik i s premijerom, predsjednikom Sabora i bivšim predsjednicima, a zatim se odšetao do majke i zagrlio je. Ona ga je nekoliko trenutaka zadržala u zagrljaju i nešto mu govorila.

Nakon nje Milanović je izgrlio i poljubio i nećakinju, Mašu, kćer pokojnog brata Krešimira.

S Pantovčaka je Kolindu Grabar-Kitarović ispratio poklonivši joj buket cvijeća.