Vukovarski prosvjedi, ali i SMS afera izgledaju kao politički poligon u kojem se sukobljavaju dvije struje u HDZ-u.

Mislav Bago u Dnevniku Nove TV analizirao je posljednja događanja u toj stranci i kazao kako sve izgleda kao konačni obračun Andreja Plenkovića i Milijana Brkića.

"Andrej Plenković i Milijan Brkić nisu nikad bili u ljubavi. Milijan Brkić, čini se, prije dvije je godine pristao na činjenicu da Andrej Plenković preuzme Hrvatsku demokratsku zajednicu, ali je habitacija ostala hladna.

Vidi se to i iz razgovora kad Milijan Brkić kaže kako je imao nekih obaveza i nije se javio premijeru. To samo govori o tome kakvi su njihovi odnosi. Ali ovo je jedna crta u kojoj je vrlo opasna igra, ako se koristi represivni aparat da se eliminira, u ovom slučaju, Milijan Brkić. To bi moglo imati pogubne posljedice i po Vladu i po premijera Plenkovića i po vjerodostojnosti institucija kod građana.

S druge strane, ako se potvrdi kojim slučajem da je uistinu Milijan Brkić bio taj koji je imao informaciju pa javio to svojem kumu da prenese dalje poruku, onda se pitamo postoji li paralelni sustav kojeg je taj čovjek godinama gradio, uzgajao i sad ga kontrolira mimo institucija ove države.

Hakiranje mailova i mobitela izaziva strah kod građana

Činjenica da smo imali policajca, koji je u slobodno vrijeme radio, sada vidimo, lažne SMS poruke trebala bi zabrinuti građane. To je jedan policajac. Sad se ljudi mogu pitati - koliko je takvih policajaca koji su popodne, malo u fušu za neku pristojnu naknadu od par stotina eura, hakirali nečiji mail da bi netko drugi nešto doznao ili po mobitelima čeprkali? To je opasna igra. To je najprizemnije što može biti.

Policija treba raditi svoj posao i zato bi bilo dobro da se što prije utvrdi do kuda je taj opseg išao. I jesu li se štancali samo ti uradci koje ne bi napravilo dijete u osnovnoj školi na likovnom odgoju, a što govori i o intelektualnoj sposobnosti ljudi koji su takvo što naručivali. No sama činjenica da imate ljude koji popodne u slobodno vrijeme mogu hakirati mailove za druge potrebe, to kod ljudi može izazvati strah.

Vukovarski prosvjed zasmetao vrhu HDZ-a

Vukovarski prosvjed, čini se, itekako je zasmetao vrhu HDZ-a. Sudeći po reakcijama vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave - on od prosvjeda neće odustati. On kad bi odustao, bio bi politički mrtav. A u tom gradu on treba živjeti, treba svaki dan razgovarati sa sumještanima, no premijer Plenković će učiniti sve da minimalizira taj vukovarski prosvjed, da tamo dođe šačica njih.

Ipak, on bi morao biti svjestan da će svakim svojim potezom takve vrste iritirati i homogenizirati branitelje jer nije tajna da branitelji ne doživljavaju Andreja Plenkovića kao istinskog čelnika HDZ-a. Možda ga više doživljavaju kao 'zalutalog' predsjednika HDZ-a u tu stranku dok dobar dio šefova braniteljske populacije smatra da su oni ti koji bi trebali tko što može ili ne u HDZ-u.

Ali tu se HDZ-u vraćaju i šatori i sve što su radili prije. Sad su oni na vlasti pa im je nezgodno pod prozorima to sve gledati."

