Na aferu lažni SMS-ovi u kojoj je nakon uhićenja Franje Varge, 'pao' i vozač ministra Tolušića i kum Milijana Brkića Blaž Curić stigle su reakcije oporbe.

''To je posljedica unutarstranačkih sukoba u HDZ-u, a ti obračuni me ne zanimaju'', komentirao je aferu lažnih SMS-ova Mostovac Nikola Grmoja. Dodao je da bi se institucije, da ih imamo, bavile svim tim ljudima. ''Ali nažalost institucije se bave nekim ljudima tek kad dobiju zeleno svjetlo iz Banskih dvora'', rekao je Grmoja. Naglašava da ga ne zanimaju ni Plenković, ni Brkić već ga zanimaju hrvatski građani koji svakoga dana odlaze iz Hrvatske, korumpirano pravosuđe i institucije.

Na pitanje zašto misli da je to obračun unutar HDZ-a, odgovorio je da je to očito. ''To je zbog svega što se događa oko prosvjeda u Vukovaru'', ocijenio je Grmoja. Za njega je očito da je sve ovo po narudžbi premijera Andreja Plenkovića. ''Pa to je svima jasno, ali to ne znači da institucije ne bi trebale to istražiti'', zaključio je.

''Zabrinjavajuće je da pucaju sigurnosne mjere unutar policije i sustava i tome se treba suprotstaviti. Bez obzira na to tko je kome kum i tko je s kim dobar i tko koga vozi, takve se stvari trebaju eliminirati iz sustava jer to narušava povjerenje građana'', komentirao je SDP-ovac Gordan Maras. Afera je neugodna za premijera Plenkovića, ali nije ništa čudno za HDZ-ovu Vladu, kaže Maras.

Zatražio je da institucije što prije razriješe ovaj slučaj. ''Kako je moguće da je vozač jednog ministra mogao doći do informacija'', pita se Maras i traži hitni odgovor.