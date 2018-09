Premijer Plenković je u utorak komentirao i najnoviju aferu koju istražuje Uskok, vezanu za MUP-ovog informatičara i lažne SMS poruke vezane za slučaj Mamić, koje se usko veže za desnu struju unutar HDZ-a. Premijer je dao vrlo znakovitu izjavu.

"Što se tiče najnovije afere, fabricirane poruke, sjećate se da je prije otprilike pola godine došlo i do info da su neki navodni SMS-ovi između mene i tadašnje potpredsjednice Vlade bili predstavljeni kao neki jako važan dokaz? To se moglo i bez da ste nekakav forenzičar modernih tehnologija shvatiti da je riječ o fabriciranim informacijama. Očekujem da institucije do kraja (to) istraže", poručio je premijer Plenković.

Na pitanje hoće li razgovarati s Milijanom Brkićem, Plenković je rekao: "Nadam se i danas".

Danas nitko nije htio govoriti o ozbiljnim optužbama na račun desne struje unutar HDZ-a, no isto tako je zanimljivo da se ta desna struja, neizravno povezuje i s pozadinom prosvjeda u Vukovaru.

Brkić: "To je laž i manipulacija"

Brkić, pak, tvrdi da su "manipulatori iskoristili istragu Uskoka i činjenicu da poznaje bivšega MUP-ova informatičara Franju Vargu".

"Ti navodi su laž i manipulacija, proizvod nečije zlonamjerne mašte. Manipulatori su iskoristili istragu Uskoka i činjenicu da poznajem Vargu, kao što ga poznaje i stotine drugih djelatinika MUP-a, da bi protiv mene iskonstruirali tu laž. I prije se to znalo događati, a ti navodi će se, kao i uvijek do sada, pokazati lažnim", rekao je Brkić u izjavi za Hinu odgovarajući na pitanje da komentira medijske napise kako se uslugama Franje Varge koristio za unutarstranačke obračune u HDZ-u.

Da je bilo ikakvih unutarstranačkih obračuna u kojima su se koristile spomenute ili bilo kakve slične metode, sigurno bi davno prije članstvo, a i cijela javnost za njih saznala, istaknuo je Brkić.

Rekao je i kako o svemu ima saznanja samo iz medija, a budući da se radi o Uskokovoj istrazi, poručio je: "Prepustimo institucijama da odrade svoj posao."

Bivši MUP-ov informatičar Franjo Varga pritvoren je zbog sumnje da je izradio lažne SMS poruke za Zdravka Mamića, a u svojem je iskazu Uskoku, prema pisanju medija, navodno rekao da su se njegovim uslugama koristili i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko te potpredsjednik te stranke Milijan Brkić.

Na pitanje da komentira izjave predsjednika HDSSB-a Branimira Glavaša da stoji iza organizacije prosvjeda u Vukovaru, koji je za 13. listopada najavio gradonačelnik Ivan Penava zbog neprocesuiranja ratnih zločina u tom gradu, Brkić je odgovorio da su "Glavaša opet prevarili njegovi stari prijatelji".

"Nema toga tko ne bi podržao nastojanja Penave"

Rekao je i da duboko suosjeća s patnjom vukovarskih žrtava i da gradonačelniku Ivanu Penavi nije lako svakodnevno se susretati i razgovarati s vukovarskim žrtvama koje na ulici mogu sresti one za koje sumnjaju ili znaju da su odgovorni za zločine, za nestanak njihovih najmilijih, ili ženama koje na ulici sretnu svoje silovatelje.

"Gradonačelnik Penava svakodnevno se susreće s takvim situacijama. Zato smatram da se nemamo čega bojati i moramo stalno ponavljati o istini iz Domovinskog rata, istini o Vukovaru, istini o žrtvama, istini o zločinu u Vukovaru koji treba istražiti i procesuirati. Nema toga tko ne bi podržao nastojanja Penave jer - ako smo pripadnici demokratskog društva - onda se kao građani države i članice EU koji poštuju vladavinu prava tako moramo ponašati", rekao je Brkić.

Dodao je kako razumije i duboko susosjeća s Vukovarcima i žrtvom Vukovara te smatra da se taj problem ne rješava na ulici, već ga treba prepustiti državnim institucijama da odrade svoj dio posla i da pravda konačno bude zadovoljena. (S.T./Hina)

