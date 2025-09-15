Amerikanac divljao kod Pelješkog mosta i pretjecao naslijepo, evo koliko će ga to koštati

Vozač iz SAD-a (38) u samo nekoliko minuta počinio je niz opasnih prekršaja na pristupnim cestama Pelješkom mostu – pretjecao je naslijepo i vozio čak 100 km/h iznad ograničenja.

Tijekom prometnog nadzora u subotu, 13. rujna, policija je na dionici od Komarne do Brijeste zaustavila 38-godišnjeg američkog državljanina koji je osobnim vozilom vozio prema Dubrovniku.

U svega desetak minuta muškarac je u četiri navrata nepropisno pretjecao, ugrožavajući vozače iz suprotnog smjera, a kulminacija prometnog divljanja zabilježena je na predjelu Zaradeža – tamo je vozio čak 190 km/h, iako je ograničenje 90 km/h.

Zbog grubog kršenja prometnih propisa, vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 1960 eura, a na četiri mjeseca mu je zabranjeno upravljanje vozilom na području Hrvatske, priopćila je PU dubrovačka.