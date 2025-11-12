UŽIVO Burno u Saboru, tko je kakav Srbin: "Ja ne moram tvrditi, ja jesam Srbin"

Nakon desetak dana odmora, zastupnici su se u srijedu vratili u sabornicu

aktualnim prijepodnevom.

Saborskim aktualcem, na kojemu će zastupnici propitivati premijera Andreja Plenkovića i ministre, počela je nova sjednica Hrvatskog sabora koja će se održavati do sredine prosinca do kada se mora donijeti i državni proračun za 2026. godinu.

"Nakon 10 godina čovjek se navikne. Ovo je šansa javnosti, pozicije i opozicije da pitaju Vladu o aktualnim temama. Mislim da aktualac ne gubi smisao. Možda danas bude super", poručio je Plenković uoči početka Aktualca.

Ždrijeb je htio da prvo, od ukupno 40 zastupničkih pitanja, postavi nezavisni Armin Hodžić, a posljednje HDZ-ova Danijela Blažanović.

Pored niza problema koji muče hrvatske građane, ponajprije vezano uz standard i kavlitetu života u Hrvatskoj, u Saboru bi moglo biti burno s obzirom na uzavrele političke strasti intenzivirane nakon duboko zabrinjavajućih napada na splitskim Blatinama i u Zagrebu, kao i povezanih događaja u Rijeci i Vukovaru te najnoviju odluku zagrebačkih vlasti.

"Mržnja i bijes valjaju se ulicama"

"Od ljeta naovamo širi se crni val koji preplavljuje Hrvatsku. Pod krinkom domoljublja i nedostojnog pozivanja na branitelje, Hrvatskom sve jače odjekuje ustaški pozdrav i klicanje ustaškoj državi. Mržnja i bijes valjaju se ulicama, a fizičko nasilje je prijeteći blizu. Poštovani premijeru, to mora stati. Govorite da je za napade na srpsku zajednicu i veličanje fašizma kriva ljevica. Na obranu od tih apsurdnih tvrdnji neću trošiti riječi. Besmisleno je. No ovdje nije bitna naša stranka, nego što će se dogoditi našoj zemlji jer društveni razdor svakim danom sve je veći. Nema koristi od međusobnog optuživanja. Vrijeme je da se svi suprotstavimo zloćudnim pokušajima rehabilitranja fašističke i zločinačke države, kao i rastućem nasilju. Vrijeme je da svi, danas i ovdje, smanjimo tenzije, ali i da svi jednako odlučno stanemo u obranu Ustava, ustavnih vrijednosti, jasno i nedvosmisleno", rekao je saborski zastupnik Možemo! Damir Bakić.

"Na vaš apel da nešto stane, neko crnilo, neka rehabiiltacija NDH-a? To nije politika naše Vlade, pitajte predstavnike nacionalnih manjina. Lijevi spektar se iznenadio da 500.000 ljudi voli Thompsonove domoljubne pjesme. Vi cijeli njegov opus želite svesti na tri riječi pjesme nastale u Domovinskom ratu. Nakon što ste odobrili koncert 5. 7., nakon kaznenih djela vezano uz Kostanjevića i Hipodrom, kažete 27.12. može, a 28.12. ne može. To nije normalno. Ja ne znam što radite vi. Ako mislite da ste time zaustavili povijesni proces rehabilitacije NDH, mi to nismo, mi to ne radimo. Mi smo osudili neprihvatljivi i sramotan incident u Splitu. Mene je bilo sram kao premijera kad sam vidio što se dogodilo malodobnoj djeci i starijim ljudima. Sram me bilo, tako sam i nastupio. Osudili smo i ovo u petak. Ne slažem se odabirom izložbe, pustimo sad slikarstvo. Da je to netko od HDZ-a napravio, pa vi biste histerizirali kao što to radite tri mjeseca. Stvorili ste nenormalnu atmosferu u društvu pretjeranim granatiranjem. Sloboda nije cenzura. Pustite svima jednako, ono što treba osuditi osudimo, ali pustimo ono što se pjeva 35 godina, neka se pjeva", rekao je.

"Govorili ste da smo krivi što smo dozvolili koncert. Sad se govori da smo krivi što koncert zabranjujemo. Tako govore najviši Vladini dužnosnici. Nisam rekao da ohrabrujete incidente, ono što sam rekao jest da svi zajedno, najodlučnije, bez "ali", neizostavno osudimo sve loše što se događa u našem društvu. Ovako premijeru, više ne ide. Nedopustivo je da crnokošuljaši na našim ulicama, u našim gradovima, koriste nacističke i ustaške simbole i pokliče, pozivaju na NDH i Treći Reich. Pozivam vas da promijenite smjer. Dvostruke konotacije i dvosmislene osude samo ohrabruju takve ljude. Vaš ministar je ustaše nazvao hrvatskom vojskom. Ovo ljeto. Rekao je da će se neke stvari početi mijenjati, i počele su se", rekao je Bakić.

Zaštita najsiromašnijih

"Prosječna mirovina iznosi 600 eura i uz današnje troškove, to je nedovoljno za dostojanstven život. Zato smatram da je svaka mjera koja može rasteretiti troškove najsiromašnijima dobra. Prošle godine sam podnio amandman na proračun da se rastereti sve umirovljenike plaćanja pristojbe za HRT koja iznosi 10,62 eura, što mnogima nije mali iznos. Time bismo povećali raspoloživi dohodak, mimo zakonskih povećanja i usklađivanja. Planiram taj amandman ponovno podnijeti i zato vas pitam - može li Vlada podržati obvezu da se umirovljenicima ukine obveza plaćanja HRT pretplate", upitao je Plenkovića saborski zastupnik Ivica Baksa iz Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjevera.

"Što se tiče prosječne mirovine, ona je danas 691 euro, malo bliže 700 nego 600 eura. Kako se indeksiraju mirovine, kako je novi zakon stupio na snagu, kako će novi dodatak na mirovine biti isplaćen u prosincu i to je 180 eura dodatno na mirovinu. Kad se to zbroji, sveukupni prosječni iznos mirovine će preći 700 eura, a naš je cilj da to bude 800 eura do kraja vlade. Mi smo svjesni teškog položaja umirovljenika, i zato smo u ovim kriznim godinama imali 11 paketa pomoći. Za razliku od Hajdaša koji govori da nismo vodili računa o energetici, držali smo niže cijene struje i plina i prije krize, subvencionirali cijene naftnih derivata i donijeli odluku o ograničenju cijena 70 proizvoda, a to su proizvodi koji se najčešće konzumiraju, pa smo time i pojeftinili košaricu. Ministar gospodarstva predlaže da se dođe na 100 proizvoda, kako bismo još zaštitili naše najsiromašnije", podsjetio je premijer.

"Pristojba HRT-a je malo veća od 10 eura i ona godinama nije mijenjana. Kad i dođe do promjene, sigurno neće ići na niže. Ono što vi predlažete je u domeni NO HRT-a koji uz suglasnost Vijeća za elektroničke medije, može donijeti neke povoljnije odluke, kao ranije kad su umirovljenici primali mirovine do 200 eura. Ne znam postoji li itko tko ima takvu mirovinu. U svakom slučaju konzultirat ću se s ministricom kulture i ministrom financija, jer su takve odluke teške po poslovanje HRT-a. Razumijem vašu namjeru da se pomogne, ali treba to sve staviti u širi kontekst onoga što smo mi dosad činili", kazao je Plenković.

Erdutskog sporazuma tko se sjeća još?

Zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov podsjetila je da je na današnji dan 1995. potpisan Erdutski sporazum: "Njegov značaj se umanjuje, a doprinos srpske zajednice gotovo se i ne spominje. Njime se Srbima garantira kulturna i prosvjetna autonomija. Danas, nakon 30 godina, 27 godina od završetka procesa mirne reintegracije imamo atmosferu u kojoj se manifestacije srpske zajednice odlažu i otkazuju iz sigurnosnih razloga. Zašto je to tako i što kanite poduzeti", upitala je Plenkovića Jeckov.

Premijer je rekao kako je njegova želja da se svi u Hrvatskoj osjećaju dobro: "Hrvati naravno, ali i svi pripadnici nacionalnih manjina. Da to nije samo deklaratorna politika, govori i operativni programe pa i sredstva. To radimo stoga što smo svjesni snage hrvatske države danas koja je nastala u Domovinskom ratu i vodstvu Tuđmana." "Hrvatska je sada samopouzdana i snažna, ima snage štititi manjine u društvu bez ikakvih ograda. Bez da gledamo tko je kakav. To je politika naše Vlade. Da li se to baš svakom akteru sviđa, očito ne, ali mi na toj politici ustrajemo."

Dodao je da uvijek ima onih koji žele antagonizirati i vraćati nas unazad: "Incident u Splitu je bio potpuno nepotreban. U petak je bio loš odabir izložbe. Ajmo se vratiti u normalne okvire, razgovarati i promišljati o svemu. Mi nećemo biti oni koji će radikalizirati situaciju u društvu. To rade oni izvan Vlade".

U međuvremenu razvila se i rasprava o tome tko je pravi Srbin, naime, Jeckov je primijetila vezano uz zastupnika DP-a Predraga Mišića nakon što se on javio: "Za sebe tvrdite da ste Srbin pa me onda čudi da se zalažete za umanjenje prava srpske zajednice."

Tko je kakav Srbin?

Izazvalo je to oštre reakcije više zastupnika koji su Jeckov prigovorili da određuje tko je kakav Srbin, a Mišić je zaključio: "Ja ne moram tvrditi, ja jesam Srbin, a vi dokažite što ste i tko ste. Ja se ne borim protiv prava Srba, ja se borim protiv onih koji su napadali Hrvatsku i ubijali Hrvate."

"Tko je Jeckov da kaže tko je koje nacionalnosti? Mi smo ponosi na Mišića”, rekao je Mostov Miro Bulj, a Mišićev stranački kolega Stipo Mlinarić poručio je: "Mišić je Srbin, ali je hrvatski branitelj, za razliku od onih koje vi zastupate, koji su se borili u četnicima. Niste imali izbora nakon Oluje nego potpisati."

Jeckov je kazala premijeru: "Zadovoljna sam vašim odgovorom i slažem se s vama. Ali, ne treba nas čuditi, ali nas treba zabrinjavati da smo ekonomija bazirana na turizmu i da smo bili najsigurnija destinacija za noćne šetnje, treba nas zabrinjavati činjenica da maskirani ljudi tjeraju djecu i odrasle. Slažem se s vama da treba sve vratiti u normalu. Ako su to mogli odgovorni ljudi prije 30 godina, onda ne vidim zašto to ne bismo mogli sada."

Ivica Ledenko Foto: DNEVNIK.hr

"Strmoglavljujemo se"

Tko prati učinkovitost i produktivnost politika kada je u pitanju samodostatnosti, zanimalo je Mostova Ivicu Ledenka, koji je upozorio na važnost segmenta proizvodnje hrane: "Nama nedostaje svega." Pozvao se na podatke koji govore da poljoprivredna politika nije dobra i da nešto treba mijenjati, a za vrijeme Domovinskog rata bio je veći izvoz od uvoza.

Plenković je poručio da je za vrijeme njegove Vlade vrijednost poljoprivredne proizvodnje povećana za 41 posto: "To govori o trendu jačanja poljoprivrede i proizvodnje u cilju samodostatnosti i bolji je nego što je bilo prije nego smo bili t." Vlada je, tvrdi, fokusirana na pomoć domaćim proizvođačima i jačanje poljoprivrede, a u resornim tijelima sjede stručni ljudi koji sve prate. "Može li biti bolje? Može. Čuli smo poruku. Samodostatnost je cilj Vlade, radimo na tome, ali to se ne može ostvariti tako da u trgovinama vidite samo hrvatske proizvode."

Ledenko je uzvratio kako smo u 10 mjeseci lani uvezli 22 milijuna eura luka i češnjaka, a 60 milijuna eura krumpira: "To je trend, trend je loš. U BDP-u nam poljoprivreda pada, to su trendovi. Podaci govore da se strmoglavljujemo."

"Društveni model doživio je kolaps"

"U 2025. godini svjedočimo crnilu i nekim stvarima za koje nismo vjerovali da se mogu događati u Hrvatskoj, da jedan društveni identitet pokušava namenuti vlastita pravila, a kao premijer biste trebali znati da upravo raznolikost identiteta čini nacijom boljom i otpornijom. Društveni model doživio je kolaps", kazao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i osvrnuo se na ekonomski aspekt djelovanja kazavši da se sveo na dvije komponente - europske fondove i osobnu potrošnju.



"On lagano kreće prema destrukciji. Spomenuli ste da BDP raste, što je možda točno za Vas, ali za građane - oprezno molim. On je i dalje na manje od 60 posto prosjeka EU-a, a plaća je oko 63 posto. Ono što iskonski ne razumijete da je udio profita i plaća loš po plaće. Udio profita raste, a udio osobnog dohotka pada u BDP-u. To Vam je razlika između rasta i razvoja", rekao je šef najveće oporbene stranke.

"Zadnja brana normalnoj Hrvatskoj smo mi, a ne vi. Zadnja dva dana okrenuo se komentar vas i Možemo! i lijevih medija. Uplašili ste se koncerta od pola milijuna ljudi i vala domoljublja pa biset sada zabranjivali pjesme koje nijedna lijeva opcija nije zabranjivala. Račan je odobrio statut nekih udruga s iste tri riječi koje vi sad polemizirate. Nakon četiri mjeseca histeriziranja o ustaštva, crnilu i povijesnom revizionizmu, vi ste kao u Balkanskom špijunu: "Đura će ti oprostiti što te tukao". Vi tučete po nama da smo mi svi ustaše i revizionisti, a onda nakon tri mjeseca - 'ajmo se baviti ekonomijom, kao da se ništa nije dogodilo. Čovjek godinama nije nastupao u Zagrebu, da ste išli po drugim gradovima vidjeli bi ste da se ništa nije dogodilo. Pa nije Zagreb vaš i od Možemo!. Da se mi tako ponašamo ne bi bilo nijednog projekta", kazao je Plenković.

"Pride može što hoće, Dugine boje - gdje god se okreneš sve su zastave tu. Hod za život - e ne može zastava. Pa što je to? Vratimo se na naš društveni model. On je najnormalniji i vi ga želite srušiti jer ste frustrirani", poručio je i rekao da imamo problem s inflacijom, ali: "To je domaća generirana inflacija, ne od većih plaća, nego od pohlepnog dijela domaćeg gospodarstva. Mi smo među 40 najrazvijenijih društava, idemo u OECD, imamo rast plaća, BDP-a i mirovina. Kad to napravite, skinut ću vam kapu."

"Vi ste 80 posto vremena potrošili na identitetsko pitanje jer vaš društveno-identitetski model, gdje ste srpskoj zajednici nastavili davati novac, a DP ste uvrstili u Vladu, doživio je kolaps. S druge strane, imate oskudno znanje o ekonomiji, što je okej jer ste pravnik, ali - vi ste glavni krivac za inflaciju, koja je kod nas strukturna jer se najviše tiče hrane i energenata. Najviše ste ulagali u infrastrukturu, niste ulagali u hranu, ni energetiku. U Hrvatskoj nijedna institucija ne zna izračunati transakcijske marže. Mi ne bismo predlagali porez na ekstraprofit da živimo u normalnom društvu, ali moramo ga predlagati jer se bojite suprotstaviti multinacionalnim korporacijama - znate što se događa kod vaših prijatelja u Bruxellesu. Idete linijom manjeg otpora. Dobro vam je Sandra rekla. Cijeli život ideš linijom manjeg otpora, dragi Andrej", poručio je Hajdaš Dončić.

Sandra Benčić Foto: DNEVNIK.hr

"Ovo je privatizacija 2.0"

Pokazujući fotografiju novoizgrađenog hotelu u Postirama na Braču, koji je, kako je istaknula, postao simbol devastacije i investicijske grabeži, saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić upozorila je na pitanje urbane komasacije u pitanju postavljenom Plenkoviću.

"Vjerujem da se sjećate ove fotografije... Kad bi zakoni imali naslovnu fotografiju, ovo bi bila fotografija prijedloga Zakona o prostornom uređenju, kojeg možemo zvati Lex Nobilo jer investitorima omogućujete da grade ondje gdje nema osnovne infrastrukture za gradnju, da grade na poljoprivrednom i šumskom zemljištu ako kažu magične riječi - priuštivo stanovanje", kazala je Benčić te podsjetila i na primjere Zaboka i Pregrade, gdje su ljudi izvlašteni da bi se dobile veće parcele za gradnju solarnih elektrana

"Ovo je privatizacija 2.0 - ovo je uništavanje najvažnijeg resursa kojeg imamo, a to je prostor", poručila je Benčić.

"Mislio sam da ćete me pitati kakva je situacija u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima, u Domu zdravlja Zagreb zapad ili fabriciranju afere gdje je namontiran glas premijera u snimci s kolegicom čiji se muž družio s Nobilom. On spada u Vaše političko jato, SDP-ovo i Možemo!, ja s njim nema ništa", poručio je Plenković.

Što se tiče Zakona, ustvrdio je da je promašila tjedan i adresu: "Idući tjedan imate raspravu o sva tri zakona u Saboru, proučite ih pa ćete vidjeti u čemu je bit. Kako vi čitate zakone ne znam, kako izvlačite još manje znam." Pitanje bi, kazao je, trebalo biti usmjereno SDP-ovu županu Željku Kolaru napominjući kako je to super tema za Skupštinu krapinsko-zagorske županije.

Benčić je na to kazala: "Kad ste izgubili u Zagrebu, ostao je dug prema tzv. investitorima. Ne možete to naplatiti od Bandića pa ste ono što ste radili sa zagrebačkim GUP-om preselili na razinu cijele države. Nije to samo Zabok ili Pregrada, već cijela Hrvatska. Sad se može izvlašćivati zemlja samo ako se kaže - priuštivo stanovanje pa ćete djeci onih čija je ta zemlja bila naplaćivati te stanove 4000 eura po kvadratu. Radite zemlju za odabrane, a ne za mnoge."

Kako se liječe strani radnici?

Nezavisni zastupnik Armin Hodžić postavio je pitanje ministrici zdravstva Ireni Hrstić vezano uz zdravstvenu skrb djece stranih radnika, a ona je kazala da Vlada radi na poboljšanju sustava i dostupnosti.

"Sama djeca ako imaju regulirani građanski status imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Kada govorimo o privremenom boravku i povremenim dolascima - roditelji moraju mjesečno uplaćivati za redovnu zdravstvenu zaštitu, a što ovisi o osnovici", rekla je ministrica.