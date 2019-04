Više do 10 tisuća sadnica posađeno je u akciji pošumljavanja Gorskog kotara. 50 kilometara četvornih, površina veća od grada Rijeke, veličina je goranskih šuma stradalih tijekom posljednjih 5 godina i 3 elementarne nepogode.

Više od 10 000 sadnica 300 volontera iz cijele Hrvatske posadilo je u današnjoj akciji pošumljavanja blizu Delnica.



"Mislimo da je to potrebno i što se više ljudi priključi više ćemo napraviti naravno", rekli su Nika i Luka iz Zagreba.



"Išla sam jednom za Rijeku pa sam vidjela sa ceste jako je bilo ružno prije par godina i baš me to ponukalo da dođem", objasnila je svoju motivaciju Helena Šokić.



U akciji su sudjelovali doslovno svi - od djece do umirovljenika. Goranske su šume uz velebitski masiv pluća Hrvatske.

Nesretni niz

Posljednjih 5 godina Gorski kotar snašle su nedaće. Prvo je 2014. godine ledolom uništio 30% šuma. Slomljena stabla bila su poslastica za potkornjaka, nametnika koji ih uništava.

A onda je 2017. olujno jugo iščupalo i uništilo više od pola milijuna metara kubnih drveća. U 3 elementarne nepogode stradalo je 50 kilometara četvornih šume. Puno ako se zna da je površina grada Rijeke primjerice 44 km četvorna.



"Hrvati su takvi, čim nešto prezentiramo na pravi način i iskren način svi ćemo se okupiti i taj problem riješiti", misli Saša Kejfeš, inicijator akcije.



Akciji su se pridružili i svi Gorani koji su mogli i željeli pomoći.



"Pogledajte kakva je to apokalipsa, treba ove šume spasiti, Gorski kotar je devastiran", rekao je Nedeljko Kenda iz Skrada.



Nakon 2 uspješne akcije pošumljavanja u planu je organizacija i treće. Cilj je sačuvati i obnoviti goranske šume za generacije koje dolaze.

