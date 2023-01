Napraviti ili popraviti svojim rukama, bilo sebi, prijatelju ili susjedu odličan je osjećaj, a i svaka ušteda, pogotovo danas dobro dođe, ali štošta može poći i po krivu. Neki radovi i popravci s razlogom su rezervirani za profesionalce, a ne za novu ediciju ''a je to''.

Dobar majstor zlata vrijedi, a u posljednje vrijeme kao da ni sve iz Ali Babine pećine ne bi bilo dovoljno s obzirom na to da je naći majstora bilo koje struke gotovo nemoguća misija jer ih nema ddovoljno, a i ono malo dostupnih bukirano je unaprijed i/li radi po nerijetko astronomskim cijenama.



Ušteda ili nužda u tom su slučaju poticaj da ljudi sami obave neke radove ili popravke, a mnogi jednostavno vole i znaju raditi svojim rukama. No, nije isto postaviti neku policu, sastaviti ormar, promijeniti žarulju ili okrečiti stan kao i rušiti zidove u kući ili postavljati instalacije.

Uradi sam i/li budi pametan i oprezan?

Postoje neki poslovi koje smiju obavljati samo pravi majstori, i to s razlogom jer možebitni kvar kao rezultat akcije ''uradi sam'' na kraju može koštati duplo više, i ne samo novčano, nego i zdravstveno, od onoga što je trebala biti ušteda, a osiguranje za takve ishode baš i nema razumijevanja. U nekim zemljama stoga, poput Njemačke, postoje i zakonski propisi koji jasno određuju što smije i mora izvesti samo stručna osoba.



I u Hrvatskoj valja biti oprezan, naime, kako su z DNEVNIK.hr objasnili iz Hrvatske obrtničke komore (HOK), dozvoljeno je samome sebi napraviti u kući ili vrtu manje radove koji ne zahtijevaju posebnu stručnost, no: ''Sve što je vezano uz ovlaštenja, stručnost i ovjereni alat – građani ne bi smjeli raditi sami. To se prvenstveno odnosi na elektroinstalacije, servisiranje plinskih uređaja, čišćenje dimnjaka i slično''.

Što kaže zakon?

Naglašavaju pritom iz Komore da prilikom obavljanja malih kućnih poslova treba naglasiti razliku između osoba koje mijenjaju primjerice žarulju sami sebi, u odnosu na one osobe koje popravljaju primjerice perilicu rublja susjedima ili nekom drugome i to naplaćuju.



Naime, ''svaka fizička osoba koja obavlja djelatnost koju nije registrirala kod nadležnog tijela ili prijavila poreznim tijelima, ili koja nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za njeno obavljanje, radi mimo propisa. Obavljanje neregistriranih djelatnosti uređeno je Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, a inspekcijski nadzor provodi Državni inspektorat''.

Iz Komore objašnjavaju da postoji razlog zbog kojeg je zakonodavac regulirao uvjete za obavljanje određenih djelatnosti: ''Obrte određenih djelatnosti smiju obavljati samo osobe s položenim majstorskim ispitom. Majstorsko zvanje temelj je obrtništva, ono predstavlja najvišu razinu obrazovanja u obrtništvu. Majstorskim zvanjem osigurava se zaštita potrošača jer je ono dokaz znanja, umijeća i pouzdanosti kvalitete majstorskih proizvoda i usluga''.



Na taj način, ističu, ''majstorska diploma i majstorsko zvanje oznake su kvalitete obrtničkih proizvoda i usluga čime potrošači mogu biti sigurni da će dobiti najvišu razinu usluge potvrđenu položenim majstorskim ispitom u određenom zanimanju. U tom smislu majstorski ispit čini ključnu razliku na tržištu kad je u pitanju obavljanje pojedinih djelatnosti za koje je potrebno imati odgovarajuća znanja i vještine kao i odgovarajuću kvalifikaciju propisanu zakonskim odredbama''.

Sloga kuću gradi, ali je li dovoljna?

Dobar je primjer obiteljska kuća, kao i višestambena zgrada, koje smiju graditi isključivo pravne osobe odnosno tvrtke ili fizičke osobe (obrtnici) koji su registrirani za obavljanje djelatnosti građenja.

Ipak, postoji jedna iznimka kada kuću možete graditi sami za svoje potrebe, dakle ne kao tvrtka niti kao obrt, već kao fizička osoba.

''Za svoje potrebe mogu graditi fizičke osobe koje imaju završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij arhitektonske ili građevinske struke i imaju položen stručni ispit za poslove u graditeljstvu. Takva kuća koju kvalificirana i ovlaštena osoba gradi sama za svoje potrebe, mora biti u cijelosti stambena ili barem 70 posto građevinske bruto površine mora biti namijenjeno za stanovanje. Također, takva kuća ne smije imati više od dvije stambene jedinice. Investitor koji je ujedno i izvođač mora u tom slučaju stručni nadzor povjeriti nekoj drugoj ovlaštenoj osobi, a na gradilišnoj tabli potrebno je upisati izvođača kao fizičku osobu imenom i prezimenom'', objasnili su iz Obrtničke komore.

A s obzirom na to da majstora nema dovoljno i da su poskupljenja svuda oko nas, zbog čega su i neki obrtnici bili temom kritika ovih dana prozivani da su i oni iskoristili prelazak s kune na euro, pitali smo ih treba li građane brinuti da će i cijene njihovih usluga još ići prema gore.



Odgovor je bio kratak: ''O eventualnim izmjenama cijena svaki obrtnik samostalno odlučuje ovisno o tržišnim uvjetima i troškovima poslovanja, pridržavajući se pravila prelaska na euro kao službenu valutu Republike Hrvatske''.



Rad rukama u vidu kopanja po novčaniku mnogim je građanima odavno prisjeo. Kraj, zasad, nije na vidiku.