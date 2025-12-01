Poznati televizijski voditelj novi je glasnogovornik SDP-a

Politički reporter i poznati televizijski voditelj Adrian De Vrgna preuzima dužnost glasnogovornika i direktora komunikacija SDP-a.

De Vrgna donosi dugogodišnje iskustvo iz radijskog i televizijskog novinarstva, s posebnim fokusom na praćenje dnevne politike, javnih tema i rada državnih institucija, objavio je SDP.

Ističu kako njegov angažman predstavlja važno jačanje komunikacijskog tima stranke.

Na novoj poziciji bit će odgovoran za planiranje i koordinaciju komunikacijskih aktivnosti, suradnju s medijima te dosljedno i jasno predstavljanje politika i stavova SDP-a u javnom prostoru.