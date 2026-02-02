Fitness bez kompromisa: Oprema koja trenira tijelo i uljepšava interijer

U Hrvatskoj je NOHrD oprema dostupna putem Star Fitness d.o.o. by OrlandoFit, ovlaštenog distributera koji već godinama postavlja standarde u opremanju fitness prostora, od privatnih domova do luksuznih hotela i premium fitness centara.

NOHrD oprema se ne skriva jer ona nadopunjuje prostor svojim elegantnim linijama i prirodnim materijalima, poput drva i metala, i čini svaki prostor inspirativnim mjestom za vježbanje. Svi proizvodi dostupni su i preko portala Bijelo Jaje, na kojem možete pronaći detaljne opise i kupiti ih direktno.

NOHrD fitness-oprema (Foto: PR)

Raznolika oprema za svaki budžet

U ponudi su raznovrsni proizvodi za različite potrebe i budžete. Tu su veslački ergometri WaterRower – originalni modeli i modeli A1, koji simuliraju veslanje u vodi, pružajući prirodno i učinkovito iskustvo treninga.

Za jačanje mišića i funkcionalni trening tu su NOHrD švedske ljestve, klupa Bench i Stepbox – svi izrađeni od visokokvalitetnog drva, spoj elegancije i izdržljivosti.

Ako više volite kardiotrening, tu su traka za trčanje Sprintbok V2 i bicikl Bike V2, sofisticirani uređaji koji se mogu uklopiti u svaki interijer, a pružaju vrhunski trening kod kuće ili u komercijalnim fitness-prostorima.

NOHrD fitness-oprema (Foto: PR)

Kompletna rješenja za vaš prostor

Osim same opreme, Star Fitness d.o.o. by OrlandoFit svojim klijentima nudi i cjelovitu uslugu opremanja fitness prostora. To uključuje savjetovanje i projektiranje prostora, odabir optimalne opreme, isporuku, profesionalnu montažu te pouzdan postprodajni servis.

Bilo da se radi o privatnom fitness kutku, hotelskom wellnessu ili komercijalnom fitness centru, klijentima je osigurano rješenje „od ideje do realizacije“, prilagođeno konkretnom prostoru i potrebama korisnika.

Cjelovita ponuda za dom i fitness-centre

NOHrD nudi i turn-key rješenja za opremanje fitness-prostora, što znači da možete dobiti kompletan paket, od savjetovanja i odabira opreme do instalacije i servisiranja, bilo da se radi o privatnoj kući, hotelu ili premium fitness-centru.

Osim toga, najbolji servis za fitness-opremu u Hrvatskoj dostupan je diljem zemlje, osiguravajući dugotrajnu i besprijekornu funkcionalnost vaše opreme.

NOHrD fitness-oprema (Foto: PR)

Estetika susreće funkcionalnost

Bez obzira na to jeste li profesionalni sportaš ili želite jednostavno dizajnerski fitness-kutak u svom domu, NOHrD nudi rješenja koja spajaju estetiku i performanse. Fitness više nije nešto što se skriva – on postaje dio vašeg prostora i stila života. Sve NOHrD proizvode možete pregledati i naručiti na portalu Bijelo Jaje, na kojem se estetika i funkcionalnost susreću u svakom detalju.