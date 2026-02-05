Evo što stručnjak kaže o vožnji biciklom po pješačkoj zoni

Situacija postaje još složenija kada u taj prometni miks uključimo pješake, djecu, bicikliste, turiste i strane vozače koji ne poznaju lokalna prometna rješenja. Upravo tada nastaju svakodnevne situacije koje, u najboljem slučaju, završavaju neugodnostima i frustracijama, a u najgorem – prometnim nesrećama.

Svjestan koliko je edukacija ključna za sigurnost svih sudionika u prometu, Osiguraj.me je odlučio napraviti korak više. S ciljem da vozačima, biciklistima i pješacima ponudi praktičan podsjetnik na prometna pravila, ali i jednostavnu online poduku prilagođenu stvarnim situacijama, svoje savjete za osiguranje su proširili i na teme opće sigurnosti u prometu.

U suradnji s jednim od najpoznatijih i najcjenjenijih hrvatskih prometnih stručnjaka prof. dr. sc. Željkom Marušićem, obradili su teme prometnih pravila koja se najčešće krše ili pogrešno tumače.

Tko je Željko Marušić?

Prof. dr. sc. Željko Marušić istaknuti je hrvatski prometni stručnjak, inženjer i novinar. Rođen je 1958. godine u Splitu, diplomirao je 1981. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, magistrirao 1992., a doktorirao 1997. godine na temu optimizacije upravljivosti automobila. Od 1993. aktivno se bavi automobilskim novinarstvom te je široj javnosti poznat kao dugogodišnji komentator prometnih tema, prometne sigurnosti i kulture ponašanja u prometu.

Upravo zahvaljujući njegovom bogatom iskustvu i jasnom načinu objašnjavanja, edukativni sadržaji koje donose Osiguraj.me i prof. Marušić razumljivi su i onima bez stručnog predznanja, ali i izuzetno korisni svima koji svakodnevno sudjeluju u prometu.

Jedna od takvih lekcija dolazi izravno sa splitske rive i bavi se čestom i vrlo aktualnom temom – vožnjom bicikla u pješačkoj zoni. Već tijekom snimanja pokazalo se koliko je to pravilo nepoznato ili namjerno zanemareno, jer su se u pozadini kadra mogli vidjeti biciklisti koji se pješačkom zonom kreću suprotno propisima.

Što je s biciklističkim stazama unutar pješačke zone?

Dodatnu konfuziju često stvaraju situacije u kojima unutar pješačke zone postoje ocrtane staze za bicikle. U takvim slučajevima zapravo govorimo o biciklističko-pješačkim stazama, na kojima je jasno označena horizontalna signalizacija – gdje se smiju kretati pješaci, a gdje biciklisti. Problem nastaje kada je prije takvih površina postavljena vertikalna signalizacija koja označava ulazak u pješačku zonu, bez dodatnog pojašnjenja, što kod sudionika u prometu stvara nedoumice.

Važno je naglasiti da su biciklističko-pješačke staze posebne, od kolnika odvojene prometne površine, minimalne širine između 1,5 i 2 metra, te se one ne smiju poistovjećivati s klasičnim pješačkim zonama u naseljima. U čistim pješačkim zonama vožnja bicikla nije dopuštena, osim ako prometnim znakovima ili oznakama nije drugačije izričito određeno.

Upravo ovakve konkretne i svakodnevne situacije razlog su zašto jedna od prvih digitalnih platformi za kupnju autoosiguranja Osiguraj.me kroz suradnju s prof. Marušićem želi kontinuirano educirati javnost i podizati razinu prometne kulture. Jer sigurnost u prometu ne počinje tek kod kupnje police autoosiguranja, ona počinje znanjem, razumijevanjem pravila i odgovornim ponašanjem svakog pojedinca.

Više o ovoj zanimljivoj temi pogledajte u videu!

https://www.youtube.com/shorts/3AJizXOx3vE