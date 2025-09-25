FOTO Zastrašujuće otkriće u domu osumnjičenog za likvidaciju u Slavoniji: Policija objavila što je sve našla

Objavljeni su detalji vezani uz ubojstvo 61-godišnjeg Zorana Grgića 23. rujna u selu Šušnjevci, nedaleko Slavonskog Broda. Osumnjičeni 33-godišnji muškarac, uz kaznenu prijavu za teško kazneno djelo ubojstva, prijavljen je i za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Policija objavila što je sve našla u domu osumnjičenog za ubojstvo kod Broda - 2 Foto: PU brodsko-posavska

Policija je objavila što su sve pronašli u kući osumnjičenog te dodali i da su dvojica muškaraca, koji su uhićeni dan nakon ubojstva, pušteni na slobodu - naime, utvrđeno je da se 25-godišnjak i 39-godišnjak ne dovode u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela.

Policija objavila što je sve našla u domu osumnjičenog za ubojstvo kod Broda - 3 Foto: PU brodsko-posavska

U sklopu kriminalističkog istraživanja, a temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu, obavljene su pretrage na nekoliko lokacija. Pretraženi su dom i prostorije koje koristi osumnjičeni te je pronađeno i oduzeto 13957,85 grama droge marihuane, šest biljaka indijske konoplje te oprema za uzgoj navedenih biljaka.

Policija objavila što je sve našla u domu osumnjičenog za ubojstvo kod Broda - 4 Foto: PU brodsko-posavska

Osumnjičeni 33-godišnjak je ranije uz kaznene prijave zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva i kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, predan pritvorskom nadzorniku.

Policija objavila što je sve našla u domu osumnjičenog za ubojstvo kod Broda - 1 Foto: PU brodsko-posavska

Pretragom na drugoj lokaciji, pronađeno je i oduzeto 7,7 kilograma droge marihuane te oružje: šest ručnih bombi M79, M754, jedna improvizirana ručna bomba, 2,3 kilograma gospodarskog eksploziva, 0,5 grama eksploziva TNT, 0,9 kilograma eksploziva vitezit, šest metara sporogorućeg štapina, kubura ručne izrade, četiri spremnika za automatsko oružje, 500 komada raznog streljiva i četiri tromblonska metka.

Policija objavila što je sve našla u domu osumnjičenog za ubojstvo kod Broda - 5 Foto: PU brodsko-posavska