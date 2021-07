Vrhovni sud RH u trećem je stupnju odbio žalbu optuženika, čime je pravomoćnom postala presuda kojom je britanski državljanin Douglas Kane na 24 godine zatvora zbog ubojstva i pokušaja ubojstva na popularnoj plaži Zrće u lipnju 2018.

Sud je, ne objavivši identitet optuženika, naglasio kako je odluka o kazni u drugom stupnju "primjerena ličnosti optuženika i svim okolnostima počinjenih kaznenih djela".

"Kazna nije ni prestroga ni preblaga (utvrđene kazna zatvora 17 godina za kazneno djelo ubojstva, kazna zatvora 8 godina kazneno djelo ubojstva u pokušaju te potom osuda na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora 24 godina). Kao olakotna okolnost ocijenjeno je da je otac maloljetnog djeteta i da je jedno kazneno djelo ostalo u pokušaju. Otegotnim je uzeto u obzir da su djela počinjena s najtežim oblikom krivnje.

Optuženik je prije osuđivan u Velikoj Britaniji zbog više kaznenih djela. To ga nije odvratilo od činjenja kaznenih djela, nego je njegovo protupravno ponašanje napredovalo jer sada čini teža i pogibeljnija kaznena djela. Odmah nakon počinjenja djela pokušao je pobjeći i pri tome je djelomično promijenio osobni izgled brijanjem glave. Manifestirao je brutalnost, perfidnost i lukavost pri počinjenju djela. Uporno i agresivno nasrtao je na žrtve na javnom mjestu pred većim brojem ljudi. Time je pokazao potpunu nekritičnost i visoki stupanj kriminalne volje. Ugrozio je život ljudi, što je najzaštićenije dobro, a u konačnici je to dovelo do gubitka jednog mladog života", objašnjeno je u priopćenju Vrhovnog suda.

Također je naglašeno kako će se jedinstvenom kaznom dugotrajnog zatvora od 24 godine ispuniti svrha kažnjavanja i izraziti jasna društvena osuda. Protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske donesene u trećem stupnju nije dopuštena žalba.

Podsjetimo, Britanac Douglas Kane (29) osuđen je jer je 27. lipnja 2018. oko 5:30 na plaži Zrće ispred noćnog kluba Kalypso, nakon kratkotrajnog provociranja i svađe s tri osobe, oštrim predmetom nalik na nož napao žrtve. Zadao je ubodnu ranu u prsište britanskom državljaninu Ugu Wilsonu, koji je od tih ozljeda iskrvario i preminuo. Druga žrtva, također britanski državljanin, priskočio je u pomoć, ali ga je Kane istim oštrim predmetom ubo po tijelu. On je preživio zbog pružene hitne liječničke pomoći.