Užas u obiteljskoj kući, pronađena otrovana žena: Policija objavila detalje

Velika tragedija dogodila se u noći s nedjelje, 11. siječnja, na ponedjeljak, 12. siječnja, između 22 i 10:45 u mjestu Luka na području Zaprešića, a sada je zagrebačka policija objavila detalje užasa.

U obiteljskoj kući pronađeno je tijelo žene. Naime, kobne je noći došlo do trovanja ugljičnim monoksidom 60-godišnjakinje i 67-godišnjaka, članova obitelji, a ujedno vlasnika, koji su se nalazili u obiteljskoj kući.

U kući se u to vrijeme nalazio i 35-godišnji član obitelji, koji ih je pronašao te pozvao liječničku pomoć.

Nesretnoj ženi, međutim, nije bilo spasa, ona je smrtno stradala, a starijem muškarcu pružena je liječnička pomoć u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen, ali je zadržan na liječenju.

Mlađem članu liječnička je pomoć pružena na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da nije ozlijeđen.

Tijelo žene prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a očekuje se dovršetak očevida.

Policija upozorava građane

Dolaskom hladnijeg vremena i početkom sezone grijanja raste opasnost od požara, eksplozija te trovanja ugljičnim monoksidom, upozoravaju iz policije.



Posebno su ugroženi stambeni, poslovni i gospodarski objekti u kojima se koriste neispravna ili neredovito održavana plinska trošila i dimnjaci jer takvi kvarovi mogu imati i kobne posljedice za ukućane, često bez njihova znanja, s obzirom na to da je ugljični monoksid poznat kao "tihi ubojica".

Podaci, napominje policija, pokazuju ozbiljnost problema. Na području Policijske uprave zagrebačke tijekom prošle godine evidentirano je šest slučajeva trovanja plinom, pri čemu su dvije osobe lakše, dvije teže ozlijeđene, dok su tri osobe smrtno stradale.

Sigurnosne mjere

Kako bi se spriječile nove nesreće i kako bi sezona grijanja prošla bez težih posljedica, policija i nadležne službe apeliraju na građane da se pridržavaju osnovnih sigurnosnih preporuka.

Savjetuje se redovito provjetravanje prostorija u kojima se koriste plinska trošila, poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica i garaža. Također se preporučuje da se kupaonica ne zaključava tijekom tuširanja ako se koristi plinski bojler kako bi se u slučaju opasnosti moglo brzo reagirati.

Građanima se preporučuje da najmanje jednom godišnje angažiraju ovlaštenog dimnjačara radi pregleda dimnjaka, da ugradnju i servisiranje bojlera, peći i štednjaka povjere isključivo stručnim osobama te da, ako imaju mogućnost, zamijene stara atmosferska plinska trošila sigurnijim kondenzacijskim uređajima.

Posebno se naglašava važnost redovitog servisiranja plinskih kućanskih uređaja te ugradnje detektora ugljičnog monoksida, koje bi na odgovarajuće mjesto trebala postaviti stručna osoba.

"Tihi ubojica"

Stručnjaci upozoravaju da ugljični monoksid nema miris i da se razvojem trovanja osoba postupno dezorijentira i gubi sposobnost racionalnog reagiranja. Posebno je opasno za osobe koje spavaju ili imaju alkohol u krvi jer može dovesti do teških posljedica ili smrti prije nego što se uopće uoči problem.

Ako se pojave simptomi trovanja, nužno je odmah napustiti prostor i potražiti liječničku pomoć jer sam izlazak na svježi zrak nije dovoljan kao oblik liječenja. Detektori ugljičnog monoksida trebaju biti prilagođeni prepoznavanju plinova nastalih izgaranjem krutih goriva, lož-ulja ili plina te opremljeni zvučnim i svjetlosnim alarmom, uz redovitu provjeru njihove ispravnosti.

Dodatan oprez potreban je i izvan sezone grijanja, primjerice pri korištenju grijalica jer njihovo pregrijavanje može dovesti do požara i stvaranja opasnih plinova.

Građanima se poručuje da bez odgađanja pozovu dimnjačara ako dimnjak ne vuče ispravno, ako je oštećen ili začepljen, ako se u prostorijama pojavljuje kondenzacija na glatkim površinama ili ako se osjete neuobičajeni mirisi, koji mogu upućivati na problem s dimnjakom.