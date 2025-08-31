Užas na hrvatskom otoku: Žena (73) ispala iz automobila

U prometnoj nesreći na otoku Krku poginula je 73-godišnja putnica, hrvatska državljanka, u subotu navečer kad je nakon sudara dvaju vozila ispala iz vozila i umrla na mjestu nesreće, dok je pet osoba teže ozlijeđeno.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske u nedjelju su izvijestili da se prometna nesreća dogodila u 21:25 kada se 72-godišnji vozač osobnog vozila zagrebačkih registracijskih oznaka, dolaskom na raskrižje na području Valbiske, nije zaustavio na znak obveznog zaustavljanja 'stop' nego je nastavio vožnju.

Osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 43-godišnji vozač naišlo je u tom trenutku te je udarilo u vozilo zagrebačkih oznaka. Od siline udarca vozilo zagrebačkih oznaka se zarotiralo, a 73-godišnja putnica je ispala i umrla na mjestu događaja.



Svim osobama koje su sudjelovale u prometnoj nesreći pružena je liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Rijeka te je utvrđeno da su petorica, tri hrvatska i dva kineska državljana, zadobila teške tjelesne ozljede, dok su lakše ozlijeđene četiri osobe - dvoje hrvatskih i dvoje austrijskih državljana, objavila je policija.