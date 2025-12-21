Policiji stigla kaznena prijava zbog prijetnji gradonačelnici Supetra i njezinoj obitelji

Splitska je policija primila kaznenu prijavu zbog prijetnje saborskoj zastupnici SDP- a i supetarskoj gradonačelnici Ivani Marković zbog čega su počeli kriminalističko istraživanje kako bi se otkrilo tko stoji iza tih prijetnji.

Sanja Nazlić iz splitske policije za Hinu je potvrdila da je podnesena kaznena prijava.

"Na okolnosti kaznene prijave za prijetnju, koja nam je podnesena u subotu, počelo je kriminalističko istraživanje", dodala je.

Neslužbeno se doznaje da su podnesene ukupno tri kaznene prijave, te da se ne prijeti samo gradonačelnici nego i članovima njene obitelji, posebno ocu hrvatskom branitelju.

Gradonačelnica Marković proteklog je tjedna komunalnim službama naložila uklanjanje grbova HOS-a, Vukovara i Škabrnje koji su bez suglasnosti bili nacrtani na zidu, na prostoru pod konzervatorskom zaštitom. Tijekom uklanjanja grbova na prostoru Vlačice ondje su došle maskirane osobe u crnom koje su pokušale zaustaviti komunalce, no na kraju su grbovi uklonjeni sa zida.

​Zbog svega što je uslijedilo nakon uklanjanja grbova gradonačelnica Marković je na društvenoj mreži napisala da nije prihvatljivo da netko mimo zakona postavlja natpise i grafite, a zatim to koristi kao osnovu da ​je se proglašava neprijateljem Hrvatske.

​"Takve metode više ne prolaze. Posebno je teško gledati da je moja obitelj izložena grubim i uvredljivim napadima, osobito moj otac, hrvatski branitelj koji je među prvima stao u obranu našeg otoka i cijeli život posvetio izgradnji zajednice u svom gradu, u kojem je poštovan i voljen. To ostaje na savjesti onih koji svoje frustracije iznose na najgori mogući način. U konačnici, s tim najteže žive upravo oni sami​", napisala je Marković u objavi.

Naglasila je da Hrvatska ima svoja pravila, zakone i procedure​, kao i da se "stiglo do točke u kojoj se više ne pitamo kamo idemo nego koliko još možemo padati ako ovakvo ponašanje normaliziramo".

​"Volim svoju domovinu, poštujem zakone i uredno ispunjavam svoje obveze i kao građanka i kao političarka. U demokratskom društvu imam pravo iznijeti svoje mišljenje i stav. Za razliku od mase u crnom, stojim imenom i prezimenom, i to kao žena, i neću dopustiti da mi itko nameće šutnju. Neću okretati glavu, svojim radom i zalaganjem nastavit ću biti pokretač pozitivnih promjena u društvu", navela je supetarska gradonačelnica.

U objavi je naglasila da voljeti državu znači graditi, a ne razdvajati.

"Znači poštovati pravila, sudjelovati u zajednici, volontirati i pokretati projekte na korist svih". Zapitajmo se, dodala je, kako bismo reagirali kada bi netko nasred Rive postavio štand i prodavao bez dozvola, pravdajući to parolom ili zastavom. "Bi li to bilo prihvatljivo?"

Pravila vrijede za sve ili ne vrijede ni za koga, istaknula je, uz ostalo, u objavi.

Zavalila je svima na ogromnoj podršci i brojnim porukama ohrabrenja, a komunalnim službama i policiji na vrhunskoj profesionalnosti.​

"Dragi ljudi, nemojte se bojati. Na svima nama je odgovornost da gradimo bolje društvo, društvo tolerancije, nade, slobodnog razmišljanja, slobode i demokracije.​ Jer tko će, ako nećemo mi?​", zaključila je gradonačelnica Marković.