50-godišnja žena uhićena je nakon što je suprugu tijekom svađe rekla da ''puši k****'', što je on snimio mobitelom i odmah prijavio. Zbog tih riječi prenoćila je u policiji te je osuđena na 45 dana zatvora uvjetno. On, inače bivši policajac, ranije je nepravomoćno osuđen za obiteljsko nasilje.

Suprug, koji danas radi kao zaštitar, a bivši je policajac, i koji se žalio na nepravomoćnu presudu za obiteljsko nasilje nakon što ga je žena prijavila za sličan slučaj, priznao je da je suprugu snimio kako mu govori ''puši k****'' te je odmah otišao na policiju da bi je prijavio.

Dogodilo se to prošle godine oko 13:20 u obiteljskoj kući na zagrebačkom području, a prema nepravomoćnoj presudi, na koju se žena može žaliti, navodi se da je ''počinila psihičko nasilje u obitelji nad suprugom u prisustvu dvoje maloljetne djece na način da mu je rekla: 'Puši k****', što je kod muža izazvalo uznemirenost i povredu dostojanstva''.

Žena nije sporila da je suprugu uputila navedene riječi, ali tek nakon što je on njoj rekao da je glupača i jer ju je tada snimao mobitelom bez njezina znanja i odobrenja: ''Djeca nisu bila prisutna. Znam da sam pogriješila i da nisam to trebala reći, ali on je mene vrijeđao i ja sam samo odgovorila. Ali, djeca to nisu čula'', rekla je na sudu, kako piše danica.hr.

"Vrijeđanje i provociranje od strane supruge u ovih godinu i pol sastojalo se u tome da ne prođu niti dva dana, a da supruga ne kaže: 'Vas četiri ste debili, neradnici i bitange'", svjedočio je muškarac na sudu, a njegova supruga je upozorila: "'Debili' nisam rekla".

16-godišnjakinja u Podravini bjesnila na očuha: "Mario, je** ti pas mater, da ti je** pas mater, treba ti sat i pol da kupiš kruha"

16-godišnjakinja u Podravini bjesnila na očuha: "Mario, je** ti pas mater, da ti je** pas mater, treba ti sat i pol da kupiš kruha"

"Isto tako, supruga meni govori da sam krpelj i da sam gori od krpelja jer krpelj se napije krvi i otkine. I govori mi svakodnevno pred djecom da sam pi*dek", ustvrdio je muž.

U braku su 20 godina, a problemi su nastali kad ju je muž prije nekoliko godina optužio da ima ljubavnika te ju je pratio i prisluškivao njezin telefon i njoj je toga više dosta, opisala je žena, koja dosad nikad nije prekršajno kažnjavana za nasilje u obitelji.

Nakon spomenute svađe više ne žive zajedno.