Koliko bi koštao Grenland? Putin se uhvatio računanja

Saveznici u NATO-u uznemireni su sve većim prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će oduzeti teritorij od Danske, koja je dugogodišnji saveznik SAD-a u NATO-u.

Trump tvrdi da se radi o nacionalnoj i globalnoj sigurnosti jer će ga u protivnom zauzeti Rusija ili Kina premda se čini da se u pozadini kriju neke druge ideje.



No, ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi: "Ono što se događa s Grenlandom uopće nas ne tiče". Govoreći na sjednici Vijeća sigurnosti, Putin je podsjetio na prodaju Aljaske 1867. godine, kada je Rusija teritorij prodala SAD-u za 7,2 milijuna dolara, što bi danas, prema njegovoj procjeni, iznosilo oko 158 milijuna dolara, piše efe.com.

Putin je usporedio veličinu Aljaske s Grenlandom i sugerirao da bi se, prema sličnoj logici, vrijednost Grenlanda mogla kretati "negdje oko 200 do 250 milijuna dolara", ili "bliže milijardi", ako se računa prema povijesnim cijenama zlata. "Mislim da će Sjedinjene Države moći priuštiti taj iznos", kazao je Putin.

Kao dodatni povijesni primjer naveo je i prodaju Djevičanskih otoka, koje je Danska 1917. godine prodala SAD-u. Putin je pritom naglasio da se pitanje Grenlanda "ne tiče Rusije" te da bi ga trebale riješiti Danska i Sjedinjene Države.

"Usput rečeno, Danska je Grenland oduvijek tretirala kao koloniju i prema njemu se odnosila prilično grubo, ako ne i okrutno. Ali to je već drugo pitanje i danas teško da ikoga zanima. U svakom slučaju, to nas se ne tiče. Mislim da će to riješiti među sobom", kazao je Putin.