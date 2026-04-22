niz malverzacija
USKOK objavio kako je DiCaprijeva skupina stjecala nekretnine
USKOK je proširio istragu protiv bivšeg manekena i njegovih suokrivljenika.
USKOK je, nakon pokretanja istrage protiv šestorice okrivljenika u veljači ove godine, proširio istragu protiv bivšeg manekena Roberta DiCaprija i dvojice njegovih suokrivljenika te pokrenuo istragu protiv Tomislava Prskala i Stefana Mužinića, koje sumnjiče za niz malverzacija s nekretninama.
Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo da je USKOK, na temelju posebnog izvješća PNUSKOK-a i provedenih izvida, proširio istragu protiv DiCaprija i njegovih suokrivljenika zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare i krivotvorenja isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Prema pisanju medija, ključni DiCaprijev suradnik u prisvajanju nekretnina je Domagoj Andrić, kojemu je nakon uhićenja u veljači također određen istražni zatvor.
USKOK u proširenju istrage sumnja da je DiCaprio od početka 2025. do 3. veljače ove godine u više mjesta u Hrvatskoj povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike, kao i druge zasad nepoznate osobe radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge stjecanjem većeg broja nekretnina neosnovanim prijenosom vlasništva na članove zločinačkog udruženja i na druge s njima povezane osobe bez znanja i pristanka njihovih zemljišnoknjižnih vlasnika.
U okviru realizacije navedenog cilja, DiCaprio i drugookrivljeni su pored neosnovanog prijenosa vlasništva na članove zločinačkog udruženja i na druge s njima povezane osobe nad ukupno četiri nekretnine, prenijeli vlasništva na još ukupno pet nekretnina, i to na temelju nevjerodostojnih kupoprodajnih ugovora i drugih neistinitih pravnih akata.
Kako je izvijestio USKOK, te su nekretnine zadržavali za sebe ili dalje prodavali, dok u odnosu na dvije nekretnine prijenos prava vlasništva nisu uspjeli realizirati.
Tako je drugookrivljeni, sukladno DiCaprijevim uputama, nabavio nevjerodostojne osobne isprave stranih država i izradio nevjerodostojnu dokumentaciju za potrebe ishođenja OIB-a stvarnih vlasnika nekretnina i prijenosa prava vlasništva u zemljišnim knjigama.
Prema sumnjama USKOK-a, drugookrivljeni je zatim angažirao Tomislava Prskala da po njegovim uputama izrađuje nevjerodostojne predloške navedenih isprava po uzoru na vjerodostojne isprave, i to za naknadu od 100 eura po dokumentu.
Zatim je Prskalo u najmanje 20 navrata izradio takve dokumente, dok je drugookrivljeni uporabio te dokumente prilikom ishodovanja OIB-a stvarnih vlasnika nekretnina te izrađivao konačne verzije krivotvorenih dokumenata, koje su članovi zločinačkog udruženja potom koristili kao vjerodostojne.
Ujedno su DiCaprio i drugookrivljeni angažirali Stefana Mužinića i još dvije osobe da budu ugovorne strane na tako sastavljenim ugovorima i nositelji prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nezakonito stečenim nekretninama.
Uz to, sumnjiče se i da su po uputama DiCaprija i drugookrivljenog potpisivali dokumente, podnosili ih na ovjeru kod javnih bilježnika te nadležnim sudovima na provedbu uknjižbe, što su oni i činili, iako su svi znali da nikakvi ugovori o prijenosu vlasništva sa zakonitim vlasnicima tih nekretnina nisu sklopljeni.
Okrivljenici su na taj način oštetili vlasnike nekretnina u ukupnom iznosu od 6,74 milijuna eura, a neovlaštenim prisvajanjem nekretnina i njihovom daljnjom prodajom pribavljena je značajna materijalna korist u navedenom iznosu koju su okrivljenici međusobno podijelili sukladno dogovoru i njihovim ulogama.
Tužiteljstvo navodi kako će sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika, dok za drugog okrivljenika nije bilo osnova za predlaganje pritvora.
USKOK je u veljači ove godine pokrenuo istragu protiv DiCaprija i njegovih suokrivljenika zbog sumnje da su u sklopu zločinačkog udruženja počinili niz prevara s nekretninama i krivotvorenja dokumenata, a sumnjiči ih se i za pranje novca. Ta je istraga imala dva kraka, pri čemu se jedan dio zločinačkog udruženja bavio nezakonitim upisom na nekretnine na prijevaran način, dok se drugi dio bavio preprodajom droge.
