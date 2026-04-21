USKOK u akciji! U tijeku uhićenja u dvije županije, poznato o čemu se radi

USKOK je objavio da su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje koji se provode na području Zagreba i Istarske županije.

Radi se o dvije osobe za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela prijevare i krivotvorenja isprava, povezane s istragom koju je ovaj Ured pokrenuo dana 6. veljače 2026. zbog sumnje na malverzacije s nekretninama i pranje novca.

USKOK je u veljači objavio da je pokrenuo istragu protiv šestorice osumnjičenika zbog sumnje da su se kao zločinačko udruženje domogli vrijednih nekretnina krivotvorenjem dokumentacije i prijevarama, čime su vlasnike oštetili za gotovo pet milijuna eura.

Birali su nekretnine čiji vlasnici nisu bili upisani s OIB-om u zemljišnim knjigama ili iz drugih razloga nisu mogli učinkovito štititi svoja prava, pa su to iskoristili.

Krivotvorili su kupoprodajne ugovore, punomoći i osobne dokumente, pribavljali OIB-ove stvarnih vlasnika te se lažno predstavljali pred poreznom upravom, javnim bilježnicima i sudovima da bi nekretnine prepisali na sebe ili povezane osobe. Nakon toga su vlasništvo dodatno prebacivali među članovima skupine da bi prikrili trag i otežali povrat imovine pravim vlasnicima.

Riječ je o slučaju u kojem je uhićen bivši maneken Robert DiCaprio (ranije Jotanović).

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.