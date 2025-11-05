Prodavao kalendar pa ženi istrgnuo lančić s vrata: Policija poslala posebno upozorenje građanima

Na posebno drzak i opasan način oštećena je na opatijskom području u ponedjeljak 93-godišnja hrvatska državljanka. Ništa ne sumnjajući, u svoj dom pustila je nepoznatog muškarca koji je nudio na prodaju kalendare. Iskoristivši boravak u domu oštećene, s vrata joj je otrgnuo lančić i odgurnuo je. Žena nije ozlijeđena, a šteta se procjenjuje na oko tisuću eura.



Kako bi smanjili mogućnost nastanka materijalne štete, ali i drugih posljedica, policija ponovno upozorava osobe starije životne da ne puštaju u svoje domove nepoznate osobe: "Počinitelji ove vrste kaznenih djela iskorištavaju njihovo povjerenje, nepažnju ili ih dovode u zabludu predstavljajući se najčešće kao trgovci, zdravstveni radnici, službenici mirovinskog ili socijalnog osiguranja, porezne uprave, policije, dostavljači, organizatori raznih besplatnih promocija ili nagradnih igara, pripadnici vjerskih skupina…"



"Nerijetko ih građani puštaju u svoje domove ne provjeravajući o kome se radi i ostavljajući ih bez nadzora te im na taj način olakšavaju činjenje kaznenih djela (u većini slučajeva prijevara i krađa)", upozorava policija, koja je građanima udijelila i nekoliko važnih savjeta.

Savjeti građanima:

ne otvarajte vrata i ne puštajte u svoje domove nepoznate osobe sve dok niste sigurni o kome se zaista radi i što želi

provjerite tko vam se nalazi ispred vrata kroz špijunku ili koristite sigurnosni lanac na vratima

kada ste sami u stanu ili kući, ne stavljajte to do znanja sumnjivim osobama – pozovite nekoga od obitelji ili susjeda da vam se pridruži

od osoba koje se predstavljaju kao djelatnici različitih ustanova ili tvrtki zatražite službene dokumente ili odgovarajuće iskaznice – sve službene osobe dužne su ih imati i dati vam ih na uvid

ako vam je osoba i dalje sumnjiva, prije puštanja u svoj dom telefonom provjerite je li ju služba koju navodno predstavlja uputila k vama

ako je nepozvana osoba uporna u namjeri da uđe u vaš dom, žurno obavijestite policiju, obitelj ili susjede

posebno budite oprezni ako netko traži vaše osobne podatke – osobni podaci su zakonom zaštićeni i može ih prikupljati samo ovlaštena osoba uz vaš pristanak

upamtite izgled osoba (boju kose i očiju, visinu, stas), karakteristike govora, kao i podatke o vozilu kojim su se sumnjive osobe dovezle.

Ako posumnjate u osobe, a posebice ako je počinjeno kazneno djelo, odmah obavijestite policiju na broj 192.