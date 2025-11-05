Prodavao kalendar pa ženi istrgnuo lančić s vrata: Policija poslala posebno upozorenje građanima
05. studenoga 2025. @ 09:55
U cilju prevencije kaznenih djela na štetu građana, posebice onih starije životne dobi, policija upozorava na pojačan oprez u slučaju da nepoznate osobe nudeći različite proizvode ili predmete pokušavaju ući u vaš dom.
Na posebno drzak i opasan način oštećena je na opatijskom području u ponedjeljak 93-godišnja hrvatska državljanka. Ništa ne sumnjajući, u svoj dom pustila je nepoznatog muškarca koji je nudio na prodaju kalendare. Iskoristivši boravak u domu oštećene, s vrata joj je otrgnuo lančić i odgurnuo je. Žena nije ozlijeđena, a šteta se procjenjuje na oko tisuću eura.
Kako bi smanjili mogućnost nastanka materijalne štete, ali i drugih posljedica, policija ponovno upozorava osobe starije životne da ne puštaju u svoje domove nepoznate osobe: "Počinitelji ove vrste kaznenih djela iskorištavaju njihovo povjerenje, nepažnju ili ih dovode u zabludu predstavljajući se najčešće kao trgovci, zdravstveni radnici, službenici mirovinskog ili socijalnog osiguranja, porezne uprave, policije, dostavljači, organizatori raznih besplatnih promocija ili nagradnih igara, pripadnici vjerskih skupina…"
"Nerijetko ih građani puštaju u svoje domove ne provjeravajući o kome se radi i ostavljajući ih bez nadzora te im na taj način olakšavaju činjenje kaznenih djela (u većini slučajeva prijevara i krađa)", upozorava policija, koja je građanima udijelila i nekoliko važnih savjeta.