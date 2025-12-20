Obavijesti Foto Video Pretražite
Lažno se predstavljao

SAD pokrenule tužbu za oduzimanje državljanstva nekadašnjem zatvorskom čuvaru u Čelebićima

20. prosinca 2025.
Američka zastava, ilustracija
Američka zastava, ilustracija Foto: Afp
Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je sudski postupak za oduzimanje državljanjstav protiv bosanskog ratnog progonitelja Kemala Mrndžića koji je prijevarom dobio američko državljanstvo.
