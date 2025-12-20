SAD pokrenule tužbu za oduzimanje državljanstva nekadašnjem zatvorskom čuvaru u Čelebićima

Ministarstvo pravosuđa podnijelo građansku tužbu za oduzimanje državljanstva Kemalu Mrndžiću, koji tijekom imigracijskog postupka nije rekao da je tijekom bosanskog rata služio kao stražar u zloglasnom zatvorskom logoru Čelebići. U Čelebićima su zatvorski stražari bosanske Srbe podvrgavali premlaćivanju, mučenju, seksualnom zlostavljanju, izgladnjivanju i ubojstvu.

"Navodi u ovoj tužbi pokazuju vrijednost koju ova administracija pridaje i integritetu svog procesa naturalizacije i, što je još važnije, osiguravanju da oni koji progone druge, posebno u ratno vrijeme, ne dobiju beneficije utočišta u Sjedinjenim Državama manipulirajući američkim imigracijskim procesom", rekao je pomoćnik državnog odvjetnika Brett A. Shumate iz Građanskog odjela Ministarstva pravosuđa.

U listopadu 2024. savezna porota proglasila je Mrndžića krivim po nekoliko točaka optužnice za kaznenu prijevaru i lažno predstavljanje u vezi s njegovim ranijim uspješnim pokušajima dobivanja potvrde o naturalizaciji i američke putovnice. Presuda porote utvrdila je da je Mrndžić krivotvorio i lažno predstavljao informativni materijal u vezi s ispunjavanjem uvjeta za naturalizaciju.

Između ostalog, Mrndžić nije imigracijskim vlastima otkrio prirodu i vrijeme svoje vojne službe tijekom rata u Bosni. Točnije, nije otkrio da je progonio bosansko-srpske zatvorenike kao zatvorski čuvar u Čelebićima. Mrndžićeva osuda iz 2024. utvrdila je njegovu nepodobnost za naturalizaciju, kako Ministarstvo pravosuđa tvrdi u tužbi za poništenje naturalizacije.

Kemal Mrndžić, 52-godišnji bivši nadzornik straže u logoru Čelebići tijekom rata u Bosni i Hercegovini osuđen je u siječnju 2025. na 65 mjeseci zatvora od strane američkog saveznog suda u Bostonu.

U listopadu 2024. savezna porota proglasila je Mrndžića krivim za višegodišnji plan prikrivanja svojih ratnih aktivnosti kako bi stekao američko državljanstvo. Dok se u Sjedinjenim Državama usredotočilo na imigracijske prijevare i krivokletstvo, temelj za optužbu bilo je njegovo sudjelovanje u kršenjima ljudskih prava u Čelebićima 1992. godine.

Sudjelovao u mučenju i zlostavljanju zatvorenika

Mrndžić je služio kao nadzornik stražara u logoru Čelebići u blizini Konjica, gdje su bosanski Srbi civili sustavno ubijani, mučeni, izgladnjivani i seksualno zlostavljani. Tijekom suđenja, preživjeli su svjedočili da je Mrndžić sudjelovao u mučenju i premlaćivanju zatočenika. Jedan preživjeli rekao je da je svakodnevno sudjelovao u zlostavljanjima.

Nakon rata, Mrndžić je lagao američkim imigracijskim službenicima tvrdeći da je izbjeglica koja bježi od progona srbijanskih snaga. U SAD je ušao 1999. godine, a naturalizirani državljanin postao je 2009. godine.

Međunarodni kazneni sud UN-a za bivšu Jugoslaviju prethodno je utvrdio da su stražari u Čelebićima počinili brojne ratne zločine, uključujući ubojstvo i silovanje. Mrndžića su navodno ispitivali istražitelji ICTY-a u Sarajevu nakon rata, ali je pobjegao u SAD koristeći lažnu priču prije nego što je mogao biti međunarodno optužen.