Prevrnuo se čamac na Dunavu: Ima mrtvih

Čamac u kojem je bilo više osoba prevrnuo se u nedjelju oko 21 sat na Dunavu u blizini Bačke Palanke, odnosno na dijelu prema Bačkom Novom Selu. Više osoba završilo je u rijeci nakon prevrtanja čamca. "Na terenu su pripadnici hitnih službi iz Srbije i Hrvatske, a strahuje se da ima poginulih", stoji u objavi 192.rs. Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 192.RS (@192_rs) U akciji spašavanja ljudi iz Dunava sudjeluje i Hrvatska gorska služba spašavanja. Prema neslužbenim informacijama portala Telegram.rs, na čamcu koji je plovio Dunavom bilo je 11 državljana Kine, a jedna osoba je poginula. Za najmanje dvoje ljudi još se traga. Angažiran je Specijalistički tim rad i spašavanje na vodi Sektora za izvanredne situacije MUP-a iz vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad te ekipe hitne pomoći i policije.