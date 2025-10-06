Prevrnuo se čamac na Dunavu: Ima mrtvih

Čamac u kojem je bilo više osoba prevrnuo se u nedjelju oko 21 sat na Dunavu u blizini Bačke Palanke, odnosno na dijelu prema Bačkom Novom Selu.

Više osoba završilo je u rijeci nakon prevrtanja čamca.

"Na terenu su pripadnici hitnih službi iz Srbije i Hrvatske, a strahuje se da ima poginulih", stoji u objavi 192.rs.

U akciji spašavanja ljudi iz Dunava sudjeluje i Hrvatska gorska služba spašavanja.

Prema neslužbenim informacijama portala Telegram.rs, na čamcu koji je plovio Dunavom bilo je 11 državljana Kine, a jedna osoba je poginula. Za najmanje dvoje ljudi još se traga.

Angažiran je Specijalistički tim rad i spašavanje na vodi Sektora za izvanredne situacije MUP-a iz vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad te ekipe hitne pomoći i policije.