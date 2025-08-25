FOTO Prepoznajete li ove osobe? Policija objavila fotografije žena, objasnila i zašto

Prema dosadašnjim saznanjima, iz trgovina sa sjedištem na zagrebačkom području, otuđeni su parfemi i kozmetički proizvodi u vrijednosti oko 2150 eura.
Na fotografijama su osobe za koje policija pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenim kaznenim djelima.
Prepoznajete li osobu s fotografije? - 2Foto:
Prepoznajete li osobu s fotografije? - 4Foto:
Prepoznajete li osobu s fotografije? - 1Foto:
Prepoznajete li osobu s fotografije? - 3Foto:
Policija moli građane ako imaju informacije o osobama s fotografije da ih dostave u policiju pozivom na broj 192, 051 439 010 ili na e-mail adrese: pp.crikvenica@mup.hr i primorsko-goranska@policija.hr.