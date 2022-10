Mario Kociper, otac dječaka koji je pretučen ispred Osnovne škole Ivan Benković u Dugom Selu, za DNEVNIK.hr je rekao da su ozljede njegova sina u prvi tren u bolnici procijenjene kao lakše. No, navodi da su pretrage u tijeku, a da liječnici sumnjaju na frakturu obje strane čeljusti.

"Trojica maskiranih huligana nogom su u glavu izudarala mog sina, koji je u subotu u večernjim satima sjedio na stepenicama u blizini Osnovne škole Ivan Benković u Dugom Selu", napisao je Kociper na Facebooku i time progovorio o vršnjačkom nasilju, za koje tvrdi da nije ni prvo ni jedino u tom mjestu.

Za DNEVNIK.hr je u ponedjeljak rekao kako je u prvi tren izgledalo da se radi o lakšim ozljedama, no kaže i da liječnici sumnjaju da se ipak radi o težim ozljedama.

"Izgledalo je da je ok, no sve se pretvorilo u teže ozljede. Liječnici sumnjaju da ima frakturu obje strane čeljusti. Trenutačno je s majkom na Rebru, na pretragama", kazao je Kociper.

Na naš upit kako se njegov sin osjeća sada, nakon ružnog događaja, Kociper kaže: "Pun mu je kufer svega, osjeća se nesigurno u ovom gradu i glupo."

"Mislim da je on to sve što se dogodilo bolje primio nego njegova majka i ja, on nas tješi i govori da će biti sve dobro", dodaje.

O tome zna li tko je pretukao njegova sina, kaže kako se najvjerojatnije radi o tinejdžerima u dobi od 14 do 16 godina koje njegov sin ne poznaje niti ih je mogao prepoznati jer su bili maskirani.

No, postoje videosnimke za koje se nada da će rasvijetliti cijeli slučaj.

U kontaktu s drugim roditeljima

Kociper kaže i da je u kontaktu s drugim roditeljima koji su mu se javili i koji imaju sličan ili identičan problem. Navodi da ih je jako puno.

"Vidio sam koliko je ljudi sa sličnim i istim problemima i da se takve stvari ponavljaju, a bilo je i procesuiranih događaja. No, ta djeca i dalje hodaju po cesti i mlate vršnjake. Nije mi jasno zašto institucije ne poduzimaju ništa", rekao je Kociper.

"Dva brata nedavno su pretučena u blizini Policijske postaje. I ništa. Treba li neko dijete završiti na groblju da se nešto dogodi?" kazao je Kociper.

Navodi i da su u policiju na razgovor pozvani tek danas poslijepodne.

"Djeca ne razumiju što je vršnjačko nasilje"

"Iz brojnih kontakata s tim silnim ljudima sam zaključio da djeca danas ne razumiju što je vršnjačko nasilje. Ono je postalo previše sofisticirano i djeca ga nisu sposobna prepoznati", kazao je.

"To su i slučajevi kad te netko svakodnevno 'žica' dvije ili tri kune, brani otići na WC, proći negdje, šalje neprimjerene poruke na društvenim mrežama... Tu je puno nijansi koje djeci nisu razumljive", dodao je Kociper.

"Zato je potrebna edukacija, kako djeci tako i roditeljima. Roditelji ne razgovaraju s djecom jer djeca ne prepoznaju problem. Škole ne rade svoj posao, imaju svoje kurikulume koje rade mjesec dana i poslije nikog nije briga, a problem postoji", kazao je Kociper.

Navodi da dobiva poruke zahvale drugih roditelja, zbog njih i njihove djece i poručuje svima: "Ja nemam pojma čija su to djeca, ne zanima me tko su im roditelji i čime se oni bave. Moje dijete je nastradalo i ja želim za njega pravdu!"

PU zagrebačkoj poslali smo upit o ovom događaju, njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.