"Trojica maskiranih huligana nogom su u glavu izudarala mog sina", napisao je Mario Kociper na Facebooku. O slučaju vršnjačkog nasilja oglasila se policija. Detaljno su opisali što se dogodilo i koliko slučajeva vršnjačkog nasilja su imali posljednjih godina.

Mario Kociper, otac dječaka koji je pretučen ispred Osnovne škole Ivan Benković u Dugom Selu, za DNEVNIK.hr je rekao da su ozljede njegova sina u prvi tren u bolnici procijenjene kao lakše. No, navodi da su pretrage u tijeku, a da liječnici sumnjaju na frakturu obje strane čeljusti.

O tome zna li tko je pretukao njegova sina, kaže kako se najvjerojatnije radi o tinejdžerima u dobi od 14 do 16 godina koje njegov sin ne poznaje niti ih je mogao prepoznati jer su bili maskirani.

Kaže i kako su mu se javili roditelji koji imaju sličan ili identičan problem. Navodi da ih je jako puno.

"Vidio sam koliko je ljudi sa sličnim i istim problemima i da se takve stvari ponavljaju, a bilo je i procesuiranih događaja. No, ta djeca i dalje hodaju po cesti i mlate vršnjake. Nije mi jasno zašto institucije ne poduzimaju ništa", rekao je Kociper.

PU zagrebačkoj poslali smo upit o ovom događaju. Priopćili su kako su policijski službenici Policijske postaje Dugo Selo u subotu, 8. listopada 2022. godine u 21.43 zaprimili telefonsku dojavu Hitne medicinske pomoći da se u njihovim prostorijama nalazi ozlijeđeno dijete koje je došlo u pratnji roditelja.

Odmah nakon zaprimljene dojave u HMP Dugo Selo upućeni su policijski službenici kriminalističke policije koji su tamo zatekli ozlijeđenog maloljetnika u pratnji oca te još jednu maloljetnu osobu koja se nalazila u društvu s ozlijeđenim maloljetnikom u trenutku kada ga je u Ulici Hrvatskog preporoda fizički napalo nekoliko osoba.



U prostorijama HMP Dugo Selo policijski službenici su prikupili obavijesti i osnovne podatke potrebne za odlazak na mjesto događaja i intenzivnu potragu za mogućim počiniteljima", naveli su u priopćenju.

"Tragali smo za počiniteljima"

Detaljno su priopćili što se dalje događalo.



"S obzirom na to da je maloljetnika dežurni liječnik uputio na daljnju medicinsku obradu u Klinički bolnički centar Zagreb, policijski službenici, zbog nužnosti prvenstveno saniranja zadobivenih ozljeda, nisu bili u mogućnosti obaviti detaljniji razgovor na spomenute okolnosti, ali su temeljem prikupljenih obavijesti, bez odgode obavili pregled mjesta događaja te je utvrđeno kako ne postoje uvjeti za obavljanje očevida dok su sve raspoložive snage Policijske postaje Dugo Selo intenzivno tragale za počiniteljima.



S obzirom na to da u slučajevima kada policijski službenici prikupljaju obavijesti od maloljetnih osoba moraju biti prisutni i roditelji, policijski službenici su zbog opravdanih razloga koje su naveli zakonski zastupnici – roditelji ozlijeđenog maloljetnika, kao i osobe koja se s njim nalazila u društvu, dogovorili da maloljetne osobe u službene prostorije pristupe u pratnji roditelja u ponedjeljak i utorak, 10. i 11. listopada 2022. godine u poslijepodnevnim satima, budući da roditelji maloljetnih osoba nisu bili u mogućnosti ranije pristupiti u službene prostorije.



Tijekom krim istraživanja policijski službenici poduzeli su i druge radnje u cilju prikupljanja dokaza i saznanja o okolnostima događaja", naveli su u priopćenju.

U kolovozu četvorica maloljetnika napala dvojicu maloljetnika

Zagrebačku policiju pitali smo za moguće ostale slučajeve. Navode kako su u kolovozu ove godine imali slučaj u kojem su četvorica maloljetnih počinitelja fizičkih napala dvojicu maloljetnika na igralištu u Ulici Josipa Zorića u Dugom Selu te ih lakše ozlijedili.

Policijski službenici su zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Tjelesna ozljeda". protiv četvorice maloljetnika starosti od 14 do 16 godina podnijeli kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Odjelu za mladež, a gdje se vodi daljnji postupak te su ujedno o svemu poduzetome obavijestili nadležni Centar za socijalnu skrb.

U kazneno-pravnom smislu policija razlikuje djecu (počinitelje) mlađe od 14 godina starosti (nisu kazneno odgovorni) te djecu starosti od 14 do 18 godina koji su kazneno odgovorni.



Nadalje pojašnjavaju kako karakteristika delinkvencije djece jest da kaznena djela često čine u skupini, a na njihovu spremnost za počinjenje kaznenih djela značajan utjecaj ima vršnjačka grupa.



Analizirajući strukturu kaznenih djela u ukupnom kriminalitetu, posljednjih 5 godina bilježi trend smanjenja svih grupacija kaznenih djela počinjenih od strane djece do 18 godina starosti.

Primjerice, 2017 godine, policija je bilježila ukupno 463 kaznena djela koja su počinila djeca do 18 godina starosti a prošle 2021. godine - 263. U tom se smislu (trend smanjenja) može pratiti i problem međuvršnjačkog nasilja.

Uglavnom je riječ o kriminalitetu iz područja imovinskog kriminaliteta. Općenito, 2021 godine, kaznena djela protiv života koji su izvršila djeca do 18 godina starosti čine do 5 posto ukupnog kriminaliteta djece starosti do 18 godina.

Kaznena djela i prekršaji maloljetnik

Glede statističko analitičkih pokazatelja (počinitelji kaznenih djela i prekršaja osoba starosti do 18 godina) policija navodi:



• 2021. godine bilježe se 2 kaznena djela tjelesne ozljede (članak 117. KZRH), 8 kaznenih djela teške tjelesne ozljede (članak 118. KZRH), 1 kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede (članak 119. KZRH) i 2 kaznena djela sudjelovanja u tučnjavi (članak 122. KZRH).

Prekršaji

• 2021 godine policija bilježi 26 prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (17 prekršaja tučnjave i 9 prekršaja svađe vike i sličnog), 9 prekršaja drskog ponašanja (članak 6. ZPPJRM), itd.

• 2022 godine (1.1. – 31.8.2022.) policija bilježi 16 prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (9 prekršaja tučnjave i 7 prekršaja svađe vike i sličnog), 5 prekršaja drskog ponašanja (članak 6. ZPPJRM), itd.

• općenito, djeca do 18 godina kao prekršitelji u odnosnu na ukupan broj počinitelja prekršaja iz područja javnog reda i mira čine do 1 posto.