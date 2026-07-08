Obrat u slučaju ubojstva u Zagrebu: Došli kao plaćeni ubojice pa zapucali jedan na drugoga

Ubojstvo 22-godišnjeg državljanina u BiH u kući na Šestinskom trgu koje je počinio njegov 18-godišnji prijatelj, tada maloljetan, zagrebačka policija istraživala je od sredine travanja, kada se dogodilo. Sada su objavljene novosti koje bacaju drugačije svjetlo na neobičan slučaj.

Dvojica mlađih muškaraca zajedno su ilegalno ušli u Hrvatsku, a kako je utvrdila policija, u Zagreb su došli izvršiti likvidaciju dvojice muškaraca. Za taj su posao trebali biti plaćeni.

Zagrebačka policija u utorak je uhitila 36-godišnjaka za kojeg sumnjaju da je dogovorio likvidaciju s 22-godišnjakom i 18-godišnjakom, a na teret mu se stavlja i kazneno djelo neprijavljivanja počinjenog kaznenog djela. Istraga je obuhvatila i tada maloljetnika, sada 18-godišnjaka, zbog sumnje da je dogovarao počinjenje ubojstva, a on se od ranije nalazi u istražnom zatvoru.

Policija sumnja da je 36-godišnjak s više osoba putem mobilne aplikacije za komunikaciju došao do informacija da je maloljetni državljanin BiH 12. travnja ubio 22-godišnjeg državljanina BiH. Saznanje o ubojstvu nije prijavio policiji niti drugim nadležnim tijelima.

Ovo otkriće rezultat je istrage ubojstva u Šestinama, a policija je tako otkrila i da je 36-godišnjak s više zasad nepoznatih osoba, kao i 22-godišnjakom i maloljetnikom, tijekom ožujka i travnja putem mobilne aplikacije dogovarao likvidacije drugih dviju osoba.

"Sumnja se da su osumnjičeni, 8. i 9. travnja u večernjim satima, u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Zagrebu čekali dvije osobe radi počinjenja prethodno dogovorenog kaznenog djela ubojstva, ali do počinjenja nije došlo jer se potencijalne žrtve nisu pojavile", objasnila je policija.

Policijski očevid u Šestinama - 4 Foto: Goran Mehkek/Cropix



Policija je pretragom prostorija i automobila kojim se koristi 36-godišnjak pronašla dva mobitela s porukama koje je razmjenjivao s ostalim osobama dok je u stanu na području Maksimira kojeg koristi, pronađen novac za kojeg se sumnja da je pribavljen počinjenjem navedenih kaznenih djela.

Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala.



