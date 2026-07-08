Obrat u slučaju ubojstva u Zagrebu: Došli kao plaćeni ubojice pa zapucali jedan na drugoga

Ubojstvo 22-godišnjeg državljanina u BiH u kući na Šestinskom trgu koje je počinio njegov 18-godišnji prijatelj, tada maloljetan, zagrebačka policija istraživala je od sredine travanja, kada se dogodilo. Sada su objavljene novosti koje bacaju drugačije svjetlo na neobičan slučaj.
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Dvojica mlađih muškaraca zajedno su ilegalno ušli u Hrvatsku, a kako je utvrdila policija, u Zagreb su došli izvršiti likvidaciju dvojice muškaraca. Za taj su posao trebali biti plaćeni.
Zagrebačka policija u utorak je uhitila 36-godišnjaka za kojeg sumnjaju da je dogovorio likvidaciju s 22-godišnjakom i 18-godišnjakom, a na teret mu se stavlja i kazneno djelo neprijavljivanja počinjenog kaznenog djela. Istraga je obuhvatila i tada maloljetnika, sada 18-godišnjaka, zbog sumnje da je dogovarao počinjenje ubojstva, a on se od ranije nalazi u istražnom zatvoru.
Policija sumnja da je 36-godišnjak s više osoba putem mobilne aplikacije za komunikaciju došao do informacija da je maloljetni državljanin BiH 12. travnja ubio 22-godišnjeg državljanina BiH. Saznanje o ubojstvu nije prijavio policiji niti drugim nadležnim tijelima.
Ovo otkriće rezultat je istrage ubojstva u Šestinama, a policija je tako otkrila i da je 36-godišnjak s više zasad nepoznatih osoba, kao i 22-godišnjakom i maloljetnikom, tijekom ožujka i travnja putem mobilne aplikacije dogovarao likvidacije drugih dviju osoba.
"Sumnja se da su osumnjičeni, 8. i 9. travnja u večernjim satima, u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Zagrebu čekali dvije osobe radi počinjenja prethodno dogovorenog kaznenog djela ubojstva, ali do počinjenja nije došlo jer se potencijalne žrtve nisu pojavile", objasnila je policija.
Policijski očevid u Šestinama - 4
Foto:
Goran Mehkek/Cropix
Policija je pretragom prostorija i automobila kojim se koristi 36-godišnjak pronašla dva mobitela s porukama koje je razmjenjivao s ostalim osobama dok je u stanu na području Maksimira kojeg koristi, pronađen novac za kojeg se sumnja da je pribavljen počinjenjem navedenih kaznenih djela.
Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala.