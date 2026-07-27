Masovne tučnjave u Puli: Devet muškaraca mlatilo se zbog cijene suvenira, a pet zbog štanda s igračkama

Istarska policija u jednom je slučaju prekršajno prijavila čak devet ljudi zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja. O njihovoj će kazni odlučivati sudac za prekršaje.

Svađa i tučnjava zbog cijene suvenira

Policija je u svojem izvješću navela da su se šestorica Nijemaca (četvorica 21-godišnjaka, 20-godišnjak i 23-godišnjak) u nedjelju oko 19:45 u trgovini u Ulici Sergijevaca posvađali s trojicom hrvatskih državljana (28-godišnjakom, 24-godišnjakom i 18-godišnjakom).

Problem je bila visina cijene proizvoda: "Njemački su državljani rekli da je cijena previsoka i da će platiti znatno manje, na što su ih hrvatski državljani uputili da napuste trgovinu."



No, oni taj savjet nisu poslušali već su se počeli prepirati i tući: "Muškarci su se međusobno udarali rukama, nogama i drugim prigodnim predmetima. Pritom su porušili predmete u trgovini, a sukob su nastavili i na ulici."



"Liječničku pomoć zatražila su dvojica 21-godišnjih njemačkih državljana te 28-godišnji hrvatski državljanin. U pulskoj bolnici utvrđeno je kako su lakše ozlijeđeni", navodi policija.

Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, policija podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu protiv svih sudionika događaja.

No, policija se i večer ranije morala baviti tučnjavom na javnom mjestu samo nekoliko metara dalje.

Svađa i tučnjava zbog mjesta za prodaju igračaka

Na Forumu su se, naime,u subotu oko 22:10 potukla petorica muškaraca. Trojica hrvatskih državljana u dobi od 55, 32 i 30 godina prvo su se posvađala s dvojicom ukrajinskih državljana u dobi od 35 i 33 godine zbog mjesta za prodaju igračaka.

Ubrzo su se i potukli, a policija je zaprimila liječničku dokumentaciju 55-godišnjaka da je u događaju lakše ozlijeđen. Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.