"Ja ga učim da go*na ubiju u startu i pošalju niz Savu u Beograd": Dnevnik Nove TV donosi nikad viđene snimke divljanja na istoku Zagreba

Maloljetničke bande naseljem Retkovec harale su godinama. Dnevnik Nove TV donosi u javnosti dosad neviđene snimke, a stare su dvije godine.

Bacali su kamenje ljudima u prozore, vršnjake premlaćivali. Sanja Petrović je godinama kao novinarka o tome pisala i upozoravala u desecima članaka. Sustav nije reagirao, ali delikventi nažalost jesu.

"Zauzvrat sam dobila prijetnje i moje dijete, razbijanje prozora kamenjem, razbijanje balkonskog prozora, bacanje petarde ispred mog stana gdje se moglo izazvati požar s obzirom na to da je petarda pukla na otiraču ispred stana. Sva sreća da sam bila kod kuće. I to je zlostavljanje trajalo", kaže Petrović.

Nasilje na istoku Zagreba Foto: DNEVNIK.hr

Roditelji su krizu pokušali riješiti i razgovorom s majkom jednog od nasilnika. Dnevnik Nove TV u posjedu je takve prepiske. Nije završilo onako kako su se nadali.

Tako je, ja ih učim ubij, ubij.

Ti misliš da moje dijete treba ubiti?

Bravo, to je taj jezik kojim komuniciraš.

Ja ga učim da govna ubiju u startu i pošalju niz Savu u Beograd.

Nasilje na istoku Zagreba Foto: DNEVNIK.hr

Prije dva tjedna roditelji su prosvjedovali, od institucija su tražili da se pokrenu i zaštite njih i njihovu djecu. Novo okupljanje najavljuju za iduću nedjelju. Žele da dođe što više ljudi.

"Ne trebaju to biti samo roditelji. Neka dođu braća, sestre, djeca, bake, djedovi. Moramo stati ovome na kraj. Želimo da se svi u to uključe zajedno Novi Jelkovec, Prečko, Maksimir, Jarun. To je pitanje cijele države. Ne bi trebalo biti samo u Zagrebu", kaže organizatorica prosvjeda "Roditelji za djecu" Helena Ančić.

Nasilje na istoku Zagreba Foto: DNEVNIK.hr

Policija je dosad otkrila šest maloljetnika od kojih je troje kazneno neodgovorno jer su mlađi od 14 godina. Roditelji žele bolju suradnju s policijom i djecom.

"Naši glavni zahtjevi su da se smanji dobna granica pred kojom djeca mogu odgovarati pred očima zakona s 14 na 12 godina. To ne znači da želimo djecu trpati u zatvore nego želimo da se o toj djeci adekvatno vodi briga", opetovala je Ančić.

Nakon prvog prosvjeda, neki od roditelja primali su prijetnje. Petrović kaže da se ne boji osvete: "Smatram da zvijeri treba pogledati u oči. Nešto se treba poduzeti, mora se progovoriti i mora se naći rješenje."

Nasilje na istoku Zagreba Foto: DNEVNIK.hr

Kao jedno od rješenja prijedlog je hitna psihološka pomoć žrtvama i počiniteljima.

U javnosti dosad neviđene snimke i prepisku s roditeljima delinkvenata, koje donosi Dnevnik Nove TV, pogledajte u prilogu reportera Gorana Latkovića.



