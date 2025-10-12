Bez jednoga više nema ulaska u Hrvatsku: Dnevnik Nove TV provjerio je kako funkcionira novi režim

Prvi je dan šengenske tvrđave. Novi režim od nedjelje vlada na granicama. Nema ulaska u Hrvatsku bez skeniranja otisaka prstiju.

Kako na graničnom prijelazu Bajakovo funkcionira novi sustav kontrole na granici i ima li gužvi, provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

"Prvi dan zasad protječe dobro, sve traje nekoliko minuta, a jedan od razloga je i što se EES sustav uvodi postupno. Putnici nam kažu da su izgubili možda koju minutu", kazala je Bešić Đukarić.

Sustav ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Europske unije digitalno bilježi podatke o ulasku i izlasku državljana tzv. trećih zemalja, zamjenjujući dosadašnje ručno štambiljanje putovnica.

EES sustav primjenjuje se tijekom listopada samo dva sata u smjeni, odnosno četiri sata u jednom danu i noći, podsjetila je.

Postupno će se povećavati satnica te će u konačnici u travnju 2026. godine novi sustav funkcionirati u potpunosti, odnosno 24 sata dnevno.