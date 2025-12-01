Kaos na sjeveru Hrvatske: Pokušali uhiti muškarca, na njih nasrnulo više ljudi

Čakovečka policija u subotu u 21 sat uočila je vozača kako krivuda cestom kod Orehovice te su ga pokušali zaustaviti svjetlosnim i zvučnim signalima s policijskog automobila.

Vozač je ignorirao upozorenja i ubrza prema Orehovici. Zaustavio se u Đurđevdanskoj ulici, izašao iz automobila te pokušao pobjeći policajcima koji su ga ubrzo sustigli te uz uporabu sredstava prisile svladali njegov otpor.

Tijekom postupanja muškarac je neprestano pružao otpor i pogrdnim riječima vrijeđao policijske službenike te im je pritom izrekao nekoliko prijetnji. Osim toga, oko policajaca se okupio veći broj mještana iz obližnjeg naselja. U jednom trenutku nepoznata žena počela je glasno vikati i negodovati na postupanje policijskih službenika, a potom je i fizički nasrnula na njih s ciljem da ih spriječi u uhićenju i privođenju muškarca. U istom trenutku ostali prisutni mještani glasno su prosvjedovali te fizički nasrtali na policijske službenike s namjerom da oslobode muškarca nad kojim su uporabljena sredstva prisile. Pošto je jačao intenzitet napada okupljenih mještana, policajci su odustali od uhićenja i privođenja vozača osobnog automobila te su se radi vlastite sigurnosti udaljili s mjesta događaja.



Policija se na mjesto incidenta vratila s većim brojem policajaca te priveli 38-godišnjakinju i 34-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi.



Liječničkim pregledom utvrđeno je kako su dvojica policijskih službenika u opisanom događaju lakše ozlijeđeni.



Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 34-godišnjakom sumnja se kako je počinio kaznena djela prijetnje i prisile prema službenoj osobi, dok je kriminalističkim istraživanjem nad 38-godišnjakinjom utvrđeno kako je počinila kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Protiv osumnjičenih podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.



Ujedno, 34-godišnjak je zbog prekršaja protiv javnog reda i mira te prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama kažnjen novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 1100 eura, uz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.