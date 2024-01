Napad na maloljetnike na Trgu šokirao građane: Policija još traži napadače, majka žrtve uputila apel

Policija i dalje traga za napadačima na maloljetnike na glavnom zagrebačkom trgu. Slučaj je prijavljen jučer, a o svemu je za Dnevnik progovorila i majka jednog od napadnutih dječaka.

Razbojstvo na uglu Bakačeve i Trga bana Jelačića, kada su šestoricu 14-godišnjih dječaka u poslijepodnevnim satima presreli stariji maloljetnici, iznenadilo je građane.



"Ne mogu vjerovati da se događa na našem trgu niti iti jednom trgu u Hrvatskoj!", izjavila je šokirana građanska Zagreba, Biserka.

I nije jedina, njezino mišljenje dijele gotovo svi.

"Ovo je preveliki trg, puno je cirkulacije ljudi prolazi šta rade te službe nadzorne, policija i ne znam tko je još zadužen za to", izjavio je Zagrepčan Mubera.

"Čini mi se moguće, ali ja osobno nisam to nikada iskusio, ima takvih klinaca i drugih ljudi koji bi to napravili radi zezanja ili ne znam zašto", čudi se Ivan.

Iznuđivali od njih novac

Policija istražuje sve okolnosti događaja u kojemu su, podsjetimo, od preplašenih dječaka dva šesnaestogodišnjaka iznuđivala novac.

"Bili su veći i jači od njih, dečki su se prepali, ovi su ih zastrašili i tražili su ih "pare", a pretraživali su im džepove, meni se to čini strašno da se to događa na glavnom zagrebačkom trgu. Mislim da je pravi put da se to prijavi policiji i da se uvede veća kontrola na glavnom zagrebačkom trgu kako se to više ne bi događalo", izjavila je majka napadnutog dječaka.

Zabrinuta majka slučaj je prijavila policiji, među ostalim, u nadi boljeg nadzora sigurnosti na trgu.

"Građani ne moraju razmišljati ima li dovoljan broj policijskih službenika, apsolutno ima i onih u odorama kojima se odmah mogu obratiti na mjestu događaja ali i onih u civilu koji su pozorni i prate što se sve događa", tvrdi Marija Goatti iz PU Zagrebačke.

Edukacija je ključna

Ovaj slučaj nije usamljen, a kako bi se nasilje zaustavilo, u osnovnim školama diljem zemlje Hrvatska udruga socijalnih pedagoga provodi programe prevencije nasilja, neki su temeljeni i na europskim znanjima i projektima.

"Što se tiče prevencije vršnjačkog nasilja, mi krećemo već s upisom djece u prvi razred osonvne škole gdje detektiramo rizične faktore koji utječu na razvoj nasilnog ponašanja pa je jako važno tu prepoznati disfunkcionalnu obitelj, obiteljsku dinamiku, savjetodavno i individualno jako puno raditi i sa djecom i sa roditeljima", izjavila je Ljiljana Samardžić, socijalna pedagogica i savjetnica.

Slučaj razbojstva s glavnog zagrebačkog trga je u kriminalističkoj obradi.

