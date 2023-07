Pogledajte snimku naoružane bande koja u centru Zagreba napada maloljetnike: "Krenula sam im reći da ostave djecu na miru, no onda sam vidjela..."

Grupa maloljetnika s nožem iznuđuje novac na Jelačićevom trgu. Majka čiji je sin dolazio pokraden i uplašen kući, otišla je sa suprugom na trg.

"Ostala sam frapirana jer sam u roku od tri minute identificirala bandu od osam maloljetnika. U roku od 10 minuta uzeli novac od tri maloljetnika", rekla je.

"Trećem djetetu kad su prilazili srce mi se stislo jer se radilo o dečkiću od 8 ili 9 godina. S naočalicama hoda sam po trgu i ja sam, kad su mu krenuli prilaziti, rekla mužu: 'gle idem tamo im reći da puste djecu na miru'. Međutim kad sam ja prišla bliže, s obzirom da oni stanu u krug i okruže ga, vidjela da jedan od njih drži nož u ruci, i to ogroman nož", opisala je majka.

Policija zna za njih

Pozvala je policiju, policija kaže da zna. "Policija zna za grupu mlađih osoba koje se ponašaju društveno neprihvatljivo, u ovom trenutku mogu reći samo to, dok alatima ne dokažemo o čemu se točno radi", navodi glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.

"Naše je dijete u strahu. Ono to nama ne želi reći jer se boji da tata ne dođe, da ne istuku i tatu", kazala je majka dječaka.

Policija navodi da istraga traje mjesec dana. Savjetuju djeci i roditeljima da dolaze u grupi. "On se tamo druži sa svojim društvom, on se ne druži s tom bandom. On je nama rekao na kraju: 'ma joj, ne brinite. Par puta im daš i onda te puste na miru'. Tu smo dobili potvrdu da to traje već duže vrijeme i da je ta banda svaki dan na trgu", navodi majka.

Ekipa od osmero mladih

Pred djetetom je komentirala to kako je moguće da nema policije. "Je, je oni dođu u 20 sati", kazalo je dijete. Policija bi, nažalost, na trgu imala posla i usred bijela dana.

"Tako je. I znate što? Ja sam malo gledala tu ekipu, njih je osmero. Meni se čini da su četvorica problematična, ovi drugi da su upali u to društvo", rekla je majka.

Policija bi članove tog društva trebala identificirati kako bi im se što prije osigurao sustavan oblik druženja sa stručnim osobama.

