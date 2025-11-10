Drogirani policajac (26) pucao iz automobila u Puli i prijetio kolegi: Policija objavila detalje

Pod utjecajem droga 26-godišnji policajac u Puli je pucao iz službenog pištolja, a zatim pištoljem prijetio kolegi. Uhićen je zajedno s 33-godišnjim državljaninom Srbije.

Sve se odigralo u petak, oko 14 sati. Policajac, koji nije bio na dužnosti, vozio je automobil pulskih oznaka Santoriovom ulicom, dok je na suvozačevom mjestu bio 33-godišnjak.

U jednom trenutku, ničim izazvan, policajac je kroz prozor automobila ispalio hitac u zrak iz službenog pištolja, ugrozivši time sigurnost građana, navodi policija. Nedugo nakon toga, zaustavio je automobil te su on i suvozač zamijenili mjesta i nastavili vožnju gradom.

Novi incident dogodio se oko 14:30 na Cesti prekomorskih brigada gdje je 26-godišnji policajac ponovno izvadio pištolj i kroz prozor, navodi policija, zaprijetio 43-godišnjem policajcu koji se vozio iza njih, a s kojim od ranije ima nesuglasice.

Dvojac se nakon toga razišao, a 33-godišnjak je poduzeo radnje kako bi otežao pronalaženje tragova kaznenog djela.

Uhićen pod utjecajem droga

Nakon što je napadnuti policajac podnio prijavu, policija je brzo reagirala te su istog dana obojica osumnjičenika uhićena i privedena.

Prilikom uhićenja, 26-godišnjak je ponovno zatečen za volanom, a testiranje je pokazalo da je pozitivan na droge. Zbog toga će protiv njega, uz kaznenu prijavu, biti pokrenut i prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, u večernjim satima u subotu, obojica su predana u pritvorsku jedinicu PU istarske uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Načelnik PU istarske donio je rješenje o udaljenju 26-godišnjeg policijskog službenika iz službe te je protiv njega pokrenut i disciplinski postupak.