U noći s ponedjeljka na utorak u Požegi se dogodila prometna nesreća u kojoj se vozač automobilom zabio u obiteljsku kuću. Do nesreće je došlo nakon što je 22-godišnji vozač bježao policiji vozeći u pijanom stanju. Srećom, u nesreći nitko nije ozlijeđen.

U mjestu Velika pored Požege, u Ulici Franje Tuđmana policija je pokušala zaustaviti 22-godišnjeg vozača, koji se dao u bijeg, pa je uslijedila potjera za njim.

Mladić, za kojeg se kasnije utvrdilo da je upravljao pod utjecajem alkohola te je u krvi imao 1,49 promila, tijekom potjere je prošao i kroz crveno svjetlo na semaforu, a zbog prevelike je brzine u Luka putu u Požegi izgubio kontrolu nad autom te proletio kroz živicu pored ceste i udario u obiteljsku kuću u vlasništvu 73-godišnjaka, doznajemo u PU požeško-slavonskoj.

U nesreći na A3 poginuli muškarac i djevojčica (3): ''Da je netko nazvao policiju i vatrogasce spasio bi im živote''

Teška prometna nesreća kod Slatine: Automobilom udario u kamion iz suprotnog smjera, poginuo na mjestu nesreće

Srećom, u dnevnoj sobi, gdje je automobil završio, nije u tom trenutku bilo nikoga.

"Sat vremena prije tog događaja sjedio sam u dnevnom boravku i gledao televizor. Otišao sam spavati u spavaću sobu koja mi je odmah pokraj dnevnog boravka. Uhvatio sam prvi san. U snu sam čuo nekakav jak udarac. U tom trenutku nisam znao što se zbiva. Kad sam izišao iz spavaće sobe, imao sam što vidjeti. Nekakav mladić automobilom je uletio u moj dnevni boravak, došao gotovo do pola njega. I sami možete pretpostaviti koja je to brzina vozila bila kada je izbila prozore, zid i slomila radijatore u dnevnom boravku. Da sam bio u dnevnom boravku i sjedio gdje uvijek sjedim, sad s vama ne bih razgovarao. To ne bih preživio", rekao je za portal Požega.eu vlasnik kuće u čijoj je dnevnoj sobi završio automobil.

I njegova kći bila je u kući u trenutku nesreće, no kat iznad dnevne sobe. Kaže da je čula automobil kako se približava velikom brzinom.

"Mislila sam da će se uspjeti zaustaviti, ali kao što vidite, nije. Uletio je u naš dnevni boravak", rekla je.

Udar automobila u kuću probudio je i susjedstvo. Vozač je iz nesreće izišao neozlijeđen, što je pravo čudo jer se zračni jastuci nisu aktivirali u nesreći, piše navedeni portal.