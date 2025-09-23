Beba umrla na kućnom porodu: Babici iz Austrije dozvola je davno oduzeta?

Jedan od blizanaca preminuo je 5. rujna tijekom kućnog poroda u Zagrebu. Na porodu je majci (42) asistirala 69-godišnja babica iz Austrije, a nakon tragedije je završila u pritvoru. Tri dana kasnije, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici pustio je primalju osumnjičenu za nesavjesno liječenje da se brani sa slobode.

Austrijanka se branila tvrdnjom da posjeduje EU certifikat koji joj dopušta rad i izvan domovine, no austrijsko Udruženje primalja u ponedjeljak je to odlučno demantiralo: "Ne postoji 'međunarodno certificirana' primalja. Takva certifikacija ne postoji ni u Austriji ni u Europskoj uniji."

Kako piše Kleine Zeitung, ako austrijska primalja želi raditi u inozemstvu, može se prijaviti za 'Potvrdu o dobrom stanju (CoGS)'. Takva potvrda potvrđuje da primalja legalno obavlja svoju profesiju i da joj profesionalna licenca nije oduzeta do datuma potvrde, objašnjava udruga primalja. Međutim, primalja tada mora imati licencu zemlje u kojoj namjerava raditi.

No, 69-godišnjakinja nikad nije podnijela zahtjev, pa stoga Austrijska udruga primalja potvrdu nije ni izdala. Zapravo, nije ni mogla biti izdana jer je primalji koja je vodila ovaj kućni porod stručna licenca oduzeta prije više od 20 godina i od tada nema licencu za rad kao primalja u Austriji. Vlasti nisu htjele odgovoriti zašto joj je licenca oduzeta, no napominju da se radi o ozbiljnom prekršaju.

"Odbor ne smije odgovoriti na pitanje zašto je 69-godišnjakinji oduzeta profesionalna licenca. Iako Udruženje primalja zna njezin identitet, protiv nje u Hrvatskoj još nije podignuta optužnica, pa se detalji koji bi omogućili izvođenje zaključaka o njezinom identitetu ne mogu otkriti. Međutim, za oduzimanje profesionalne licence mora biti prisutan ozbiljan prekršaj", potvrdio je odbor za primalje Kleine Zeitungu.

Prema austrijskom Zakonu o primaljama, babica smije samostalno voditi porod samo ako je trudnoća uredna i bez ikakvih komplikacija. Kod rizičnih situacija, kao i blizanačke trudnoće, zakonski je obvezno da porodu prisustvuje i liječnik. Stoga bi u Austriji porod kakav je obavljen u Zagrebu bio protuzakonit.