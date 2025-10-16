Mostovac upozorio na izmjene zakona: "Porezna će imati veće ovlasti od SOA-e"

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot upozorio je u četvrtak da su izmjene Općeg poreznog zakona koje Vlada predlaže alibi za uvođenje masovnog nadzora građana te da Porezna uprava, kad je riječ o pravima građana, dobiva veće ovlasti od Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA).

To je hrvatska verzija Chat Controla u kojoj bi Porezna uprava postala represivno tijelo koje bi moglo poduzetnicima, bez sudskog naloga, u potpunosti preuzeti podatke s hard-diska, ulaziti na mreže i enkripcijske podatke koji su ključni za digitalno investiranje, kazao je Troskot na konferenciji za novinare u Saboru.

Naglasio je da se na taj način uvodi velika kontrola koja se ne tiče samo poduzetnika nego i svih građana.

"Upozoravamo da će dolaziti do digitalnog pretresa koji nema granica ni sudskog naloga koji bi mogao spriječiti Poreznu upravu koja po bi po tko zna kojem kriteriju odabrala bilo koga od nas da nam uđe u naš privatni prostor i nasnimi podatke”, istaknuo je.

Ocijenio je da bi se time prekršili Ustav i nekoliko zakona koji se odnose na privatnost podataka i na našu slobodu

"Institucionalizira se nadzor"

Troskot smatra da se to nije fiskalna reforma nego je riječ u tome da se pod krinkom digitalne reforme institucionalizira nadzor.

Smatra da je to opasno i da je riječ o totalitarnim metodama.

Ako je već bila namjera pomoći poduzetnicima, onda je trebalo razmatrati smanjenje porezne stope, pomoć u reinvestiranju dobiti kako bi zaposlili više ljudi, a ne da se tako ranjivu skupinu ljudi u hrvatskom gospodarstvu dodatno udari s ovakvim totalitarnim i nadzornim metodama, mišljenja je Troskot.

"Kada bi se proveo ovaj prijedlog, a sve ide prema tome da od 1. siječnja Zakon bude u primjeni, Porezna uprava bi imala veće ovlasti nadzora nad privatnim osobama nego SOA, i to će sve moći raditi bez sudskog naloga pa ćemo imati spoj i sudske i obavještajne prakse u jednom tijelu”, naglasio je.

Napomenuo je i da ne postoji jasno definirana linija koja razdvaja poduzetnika i krajnjeg korisnika, odnosno, građane što znači da se zbog širokih definicija ostavlja veliki prostor manipulaciji, iskorištavanju podataka i mogućnost da od 1. siječnja stvarno uđemo u 'orvelovski svijet'.

Nije jasno, ističe, po kojem će ključu bilo tko biti odabran kao nekakav sigurnosni rizik pa će se nasnimiti svi podaci koje osoba ima na privatnom laptopu.

Prema nedavnom pojašnjenju Porezne uprave, izmjene Općeg poreznog zakona, po kojima će porezni obveznici morati državi dostaviti svoje šifre i lozinke, ima za cilj unaprijediti učinkovitu borbu protiv poreznih prijevara i porezno-kaznenih djela.

U prijedlogu Zakona koji se donosi u hitnom postupku navodi se i da podatke ne moraju dostaviti samo porezni obveznici i osobe koje za poreznog obveznika vode poslovne knjige nego i "druge osobe koje raspolažu dokumentima".

U zakonskom tekstu stoji da porezno tijelo može kopirati podatke u elektroničkom obliku i izvršiti ili zatražiti izradu vjerodostojne kopije cijelog medija i zatražiti ključeve za šifriranje ili lozinke za šifriranje i moći će kopirati podatke, dokumente i druge evidencije, a za to neće trebati službeni nalog.