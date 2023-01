Uskoro se bliži kraj dvotjednom plaćanju u kunama i eurima. Od 15. siječnja, građani će u Hrvatskoj koristiti isključivo euro.

Ostalo je još nekoliko dana do odlaska kune u prošlost - od 15. siječnja u Hrvatskoj će se koristiti samo euro. Novčanice eura dolaze u sedam apoena, od 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura.

Građani su prva dva tjedna dvojnog opticaja, prilikom plaćanja kunama dobivali uglavnom povrat novca u eurima. Dvojni opticaj trajat će od 1. do 14. siječnja u ponoć. Cijene dobara i usluga iskazivat će se u eurima i kunama do 31. prosinca 2023. Uz iskazane cijene jasno vidljiv mora biti i tečaj.

Građani će moći plaćati i karticama te podizati eure na bankomatima. Kune, do 100 novčanica i do 100 kovanica po transakciji, mogu se zamijeniti do 31. prosinca 2023. bez naknade.

Kovanice i novčanice eura iz drugih zemalja također su važeće, te se i one mogu koristiti za plaćanje. Uz banke i poštu, u Fini će građani tijekom cijele 2023. godine moći zamijeniti kune u euro, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Kuna i euro (Foto: Getty Images)

Hoće li se kune moći mijenjati u eure i nakon 2023. godine? Hoće, ali samo u HNB-u. Novčanice kune moći će se u HNB-u zamijeniti u euro bez vremenskog ograničenja po fiksnom tečaju konverzije, a kovanice kune tri godine od dana uvođenja eura.

Kunski krediti su 1.1.2023. automatski pretvoreni u eurske, a kunski s valutnom klauzulom u euru nastavit će bez konverzija jer su ionako gotovo svi parametri (anuiteti i rate) u eurima.

Kunska štednja se automatski od 1.1.2023 pretvorila u štednju u eurima. Kunski tekući i žiro računi postali su eurski (ono što se trenutno zove devizni račun).

Provjera autentičnosti

Hrvatska narodna banka pregled novčanica svela je na četiri koraka. Savjetuje građanima da za provjeru autentičnosti novčanica eura upotrijebe četiri koraka, a to su "osjeti", "pogledaj", "nakreći" i "provjeri".

Pozvali su građane da pregledom novčanice osjete papir i reljefnost izrade novčanice, pogledaju je okrenutu prema svjetlu i provjere ima li pojedina novčanica vodeni znak i zaštitnu nit, prozirnu nit i prozor s portretom.

Eure se može nakrenuti i provjeriti hologram na novčanici, brojku koja mijenja boju, sjajnu traku i prozor s portretom. Na novčanicama je i mikropismo za koje će ipak trebati povećalo te dodatna zaštitna svojstva koja se mogu provjeriti UV lampom.

Više pročitajte na stranicama HNB-a >>OVDJE.

Podizanje novca na bankomatima

Bankomati i drugi samoposlužni uređaji u bankovnom poslovanju od 1. siječnja isplaćuju samo eure. Na 2700 bankomata bilo koje banke bez naknade možete doći do 15. siječnja, kada će svih 4000 bankomata biti u potpunosti prilagođeno za isplatu eura.

Karta aktivnih bankomata dostupna je internetskim stranicama Hrvatske udruge banaka https://bankomati.hub.hr/.

Papirnate novčanice eura imaju jedinstvene motive, a kovanice kraj jedinstvene strane, na poleđini imaju nacionalne motive.

Na hrvatskim apoenima od jednog, dva i pet centi nalazi se napis HR na glagoljici, na 10, 20 i 50 centi je lik Nikole Tesle, a na dva eura mapa Hrvatske. Lik Nikole Tesle predložen je na javnom savjetovanju i za njega je glasalo jedanaest tisuća građana, te je istisnuo prijedlog motiva Dubrovnika.

No, kuna ipak neće posve otići u povijest. Lik prepoznatljive životinje ostat će otisnut na kovanici od jednog eura.