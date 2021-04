Pred nama je 93. po redu dodjela prestižne filmske nagrade Oscar koju iščekuje cijeli svijet, a koja će biti održana 25. odnosno 26. travnja po srednjoeuropskom ljetnom vremenu,

Ljubitelje filmske umjetnosti tek nekoliko dana dijeli od najiščekivnije večeri u godini, od dodjele najprestižnije filmske nagrade Oscar koju dodjeljuje američka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti.

93. po redu svečana dodjela održat će se u Dolby Theatru i Union Stationu i to s čak dva mjeseca zakašnjenja od prvobitnog plana, a odgođena je bila zbog pandemije koronvirusa.

Nominacije za ovogodišnje nagrade bile su objavljene 15. ožujka, a njihova su imena svijetu obznanili Priyanka Chopra i Nick Jonas u izravnom prijenosu.

Producenti dodjele otkrili su ovih dana kako se trude napraviti što kvalitetniji i bolji prijenos koji će privući što više gledatelja te da su zato za pomoć zamolili neke od glumačkih zvijezda s A-liste poput Harrisona Forda, Brada Pitta, Halle Berry i Reese Witherspoon. No oni nisu jedini koji će svojim pojavljivanjem začiniti filmsku noć pa će im se pridružiti i Don Cheadle, Renee Zellweger, Regina King, Joaquin Phoenix, Rita Moreno, Laura Dern te Zendaya.

POPIS SVIH NOMINIRANIH

Najbolji film:

"Promising Young Woaman"

"Judas and the Black Messiah"

"Mank"

"Minari"

Nomadland"

"Sound of Metal"

"The Father"

"The Trial of the Chicago 7"

Najbolji glumac:

Anthony Hopkins

Chadwick Boseman

Gary Oldman

Riz Ahmed

Steven Yeun

Najbolja glumica:

Viola Davis

Andra Day

Vanessa Kirby

Frances McDormand

Carey Mulligan

Najbolji sporedni glumac:

Daniel Kaluuya

LaKeith Stanfield

Leslie Odom Jr.

Paul Raci

Sacha Baron Cohen

Najbolja sporedna glumica:

Maria Bakalova

Glen Close

Olivia Colman

Amanda Seyfried

Yuh-Jung Youn

Najbolji redatelj/ica:

Chloé Zhao

David Fincher

Emerald Fennell

Lee Isaac Chung

Thomas Vinterberg

Najbolji strani film:

"Colectiv"

"Drunk"

"Quo vadis, Aida?"

"Shaonian de ni"

"The Man Who Sold His Skin"

Najbolji kostim:

"Emma"- Alexandra Bryne

"Ma Rainey's Black Bottom" - Ann Roth

"Mank" - Trish Sommerville

"Mulan" - Bina Daigeler

Najbolja originalna pjesma:

"Da 5 Bloods"

"Mank"

"Minari"

"News of the World"

"Soul"

Najbolji originalni scenarij:

"Promising Young Woman"

"Judas and the Black Messiah"

"Minari"

"Sound of Metal"

"The Trial of the Chicago 7"

Najbolji adaptirani scenarij:

"Borat Subsequent Moviefilm"

"Nomadland"

"One Night in Miami"

"The Father"

"The White Tiger"

Najbolja fotografija:

"Judas and the Black Messiah"

"Mank"

"Nomadland"

"News of the World"

"The Trial of the Chicago 7"

Najbolja montaža:

"Promising Young Woman"

"Nomadland"

"Sound of Metal"

"The Father"

"The Trial of the Chicago 7"

Najbolja scenografija:

"Ma Rainey's Black Bottom"

"Mank"

"News of the World"

"Tenet"

"The Father"

Najbolji zvuk:

"Soul"

"Greyhound"

"Mank"

"News of the World"

"Sound of Metal"

Najbolja šminka i frizura:

"Emma"

"Hillbilly Elegy"

"Ma Rainey's Black Bottom"

"Mank"

"Pinokio"

Najbolja originalna pjesma:

"Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga"

"Judas and the Black Messiah"

"La vita davanti a sé"

"One Night in Miami"

"The Trial of the Chicago 7"

Najbolji vizualni efekti

"Love and Monsters"

"Mulan"

"Tenet"

"The Midnight Sky"

"The One and Only Ivan"

Najbolji dokumentarni film:

"Colectiv"

"Crip Camp"

"El agente topo"

"My Octopus Teacher"

"Time"

Najbolji kratkometražni dokumentarni film:

"A Concerto Is a Conversation"

"A Love Song for Latasha"

"Colette"

"Do Not Split"

"Hunger Ward"

Najbolji animirani film:

"A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon"

"Soul"

"Onward"

"Over the Moon"

"WolfWalkers"

Najbolji kratkometražni igrani film:

"Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"White Eye"