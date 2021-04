Dodjela Oscara i ove godine donosi zanimljive nominacije i već se sada vode rasprave i predviđanja tko će otići kući za zlatnim kipićem u rukama.

Filmovi "Nomadland", "Minari", "Promising Young Woman", "Borat", "Mank" samo su neki od onih koji konkuriraju da ove godinu budu okrunjenji najprestižnijom filmskom nagradom Oscar.

Tko će biti dobitnik saznat ćemo 25. odnosno 26. travnja po Srednjoeuropskom ljetnom vremenu, a neki od filmskih znalaca već predviđaju tko bi mogao otići kući sa zlatnim kipićem.

Jedan od njih je pisac i filmski novinar Richard Trenholm koji je podijelio svoja predviđanja i očekivanja za Cnet.Prema njegovom zaključku ovogodišnjim Oscarima prevladavaju dva trenda - priče o iskustvima marginaliziranih pojedinaca u SAD-u i priče temeljene na istinitim događajima. Tako se primjerice u čak dva filma prikazuje ista povijesna ličnost, a to je član Crnih pantera Fred Hampton čiji lik gledamo u filmovima "Chicago 7" i "Judas and the Black Messiah".

Trenholm kao važnu činjenicu navodi i to da su prvi put da je u povijesti dodjele Oscara u kategoriji za najbolje redatelja nominirana više od jedne žene, a time su povijest ispisale Chloé Zhao sa svojim filmom "Nomadland" kojima predviđa pobjedu te Emerald Fennell s filmom "Promising Young Woman", a koju gledatelji inače pamte i po ulozi Camille Parker Bowles u hit-seriji "The Crown".

Što se tiče kategorije najboljih muške uloge u njoj konkuriraju već Oscarom nagrađeni Gary Oldman i Anthony Hopkins, dok je zvijezda filma "Minari" Steven Yeun prvi azijski Amerikanac nominiran u njoj. Riz Ahmad je pak prvi musliman nominiran za nagradu Američke filmske akademije, no pitanje je hoće li njezini članovi moći odoljeti, a da ona ne posthumno ne pripadne preminulom Chadwicku Bosemanu koji je preminuo 2020. godine.

Glumica Carey Mulligan svoju je prvu nominaciju za Oscara dobila još 2009. godine zahvaljujući filmu "An Education", a sada joj je nominaciju donio lik žene koja vodi borbu protiv seksualnog zlostavljanja. Konkuriraju joj Viola Davis i Andra Day s ulogama afroameričkih glazbenih ikona, a tu su i snažne uloge Vanesse Kirby i Frances McDormand, pa je prema Trenholmu pobjednica kategorije za najbolju žensku ulogu najneizvjesnija.

A tko će biti pravi dobitnici i hoće li se njegova i predviđanja njegovih istomišljenika ostvariti, saznat ćemo vrlo skoro.