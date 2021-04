Mnogi glumci, ali i jedan pjevač se nisu snašli dok su preuzimali zlatni kipić pa su njihovi govori ispali pravi debakl.

Jedna od najvećih časti u filmskoj industriji je osvojiti nagradu Oscar, a mnogi nominirani su se nisu dobro pripremili za taj trenutak ili ih je ponijelo uzbuđenje pa su svojim govorima ostavili u čuđenju okupljene.

Angelina Jolie

Među njima je i Angelina Jolie koja je 2000. dobila zlatni kipić za najbolju sporednu ulogu u drami "Prekinuta mladost". Glumica je na dodjelu povela brata Jamesa i privlačila poglede jer su pokazivali dosta bliskosti jer kao što je poznato, oni imaju naviku ljubiti se u usta.

U govoru ga je spomenula i još jednom izazvala čuđenje. Naime, Angelina je istaknula da je istinski sretna zbog osvojenog Oscar i da je jako zaljubljena u svog brata. Svima je bilo neugodno osim nje i njezinog brata.

Sally Field

Sally Field je poznata po dječjim filmovima, a javnost ju smatra jednom od glumaca koji drže najgore govore. "Volite me, zaista me volite", rekla je 1985. kad je preuzela zlatni kipić za najbolju glumicu za film "Places in the Heart". Naime, pet godina ranije je osvojila Oscara u istoj kategoriji za dramu "Norma Rae". No Field je u svemu tome vidjela smiješnu stranu pa je tu rečenicu ponovila u reklami za jednu banku.

Sean Penn

Sean Penn će ostat zapamćen po užasnoj šali iz 2004. kada je odnio zlatni kipić za najbolju glavnu ulogu zahvaljujući filmu "Mistična rijeka". Naime, našalio se o nestalom iračkom naoružanju za masovno uništenje nakon čega je publika zašutjela i bilo ga je bolno i neugodno gledati na pozornici tijekom tih trenutaka.

Sam Smith

Pjevač Sam Smith je 2016. osvojio Oscar za najbolju originalnu pjesmu za "Writing's On The Wall" koja je dio filma "Spectre" o Jamesu Bondu.

"Pročitao sam prije nekoliko mjeseci članak u kojem je Sir Ian McKellen rekao da nijedan muškarac koji se izjasnio kao homoseksualac nije osvojio Oscar. Ako je to istina, pa čak i ako nije, ovo želim posvetiti LGBT zajednici diljem svijeta", istaknuo je Sam.

No greška je bila što je McKellen mislio da kategoriju najboljeg glumca, a za najbolju pjesmu su ranije nagradu primile Sir Elton John, Stephen Sondheim i još sedmorica gay muškaraca.

Anne Hathaway

Rijetko koga je iznenadilo kad je Anne Hathaway 2012. osvojila zlatni kipić za najbolju sporednu ulogu u "Jadnici". No kontroverze je izazvao njezin govor u kojem je pričala o gubitku kilograma i priznanje da se i sama rasplakala dok je gledala mjuzikl. Pokazala je da joj ne nedostaje samopouzdanja, a javnost je komentirala da je previše uvježbavala govor i sve je izgledalo neiskreno. Anne je poznata inače kao jedna od najomraženijih glumica.

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey također nije štedio na pohvalama samom sebi kada je 2014. primio Oscar za najboljeg glavnog glumca za film "Dobri dileri iz Dallasa". Na početku se zahvalio Bogu, a onda je govorio o svom heroju, osobi koju je naganjao. Ispalo je da je osoba o kojoj je govorio on u razdoblju od 10 godina.

Roberto Benigni

Roberto Benigni je osvojio 1999. nagradu za najboljeg glavnog glumca u filmu "Život je lijep", a njegov je govor mnoge potaknuo da se zapitaju zna li uopće što je rekao i koliko mu dobro ide engleski jezik. Naime, izrekao je rečenicu koja je ostavila sve u čudu.

"Volio bih biti Jupiter i sve oteti i ležati na nebeskom svodu vodeći ljubav sa svima", istaknuo je Roberto.