Ovogodišnje nominacije za prestižnu filmsku nagradu Oscar objavit će supružnici Priyanka Chopra i Nick Jonas, a sama dodjela ove godine je zakazana za ponedjeljak 26. travnja.

Nominacije za ovogodišnje Oscare bit će objavljene ovog ponedjeljka, 15. ožujka, malo nakon 13 sati.

Čast da proglasi nominirane u utrci za najprestižniju filmsku nagradu ove je godine pripala glumici Priyanki Chopri i njezinu suprugu, glazbeniku Nicku Jonasu.

Utrka za najbolji film i ove će godine biti napeta, a među glavnim favoritima su "Nomadland", koji je već osvojio Zlatni globus, "Minari", "Mank", "The trial of the Chicago 7" i "Promising Young Woman".

Od 93 kandidata u kategoriji za najbolji strani film u uži izbor za nominaciju ušao je i film bosanskohercegovačke redateljice Jasmile Žbanić "Quo Vadis, Aida?" o genocidu u Srebrenici.

Među favoritima za nominaciju za najboljeg glumca su pokojni Chadwick Boseman, sir Anthony Hopkins, Riz Ahmed, Gary Oldman i Delroy Lindo, dok u nominaciji za najbolju glumicu prednjače Frances McDormand, Vanessa Kirby, Carey Mulligan, Viola Davis i Andra Day.

Dodjela Oscara zbog pandemije koronavirusa ove se godine nije održala u veljači kao inače, već je pomaknuta na 26. travnja. Svečana dodjela održat će se na nekoliko lokacija, među ostalima i u losanđeleskom kazalištu Dolby, gdje se inače održavala od 2001. godine.

