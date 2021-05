Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry, Lisa Kudrow i Matt LeBlanc okupili su se u novoj specijalnoj epizodi "Prijatelja", pogledajte koliko su se promijenili od 2004. godine kada je završilo snimanje kultne serije.

Omiljena serija "Prijatelji" vraća se na male ekrane na radost milijuna obožavatelja diljem svijeta.

"Prijatelji: Okupljanje", u kojemu će nastupiti svih šestero originalnih glumaca, prvotno se trebalo snimiti prije više od godinu dana, no odgađano je zbog pandemije koronavirusa, a proteklog tjedna konačno je potvrđen datum emitiranja dugoiščekivane specijalne epizode.

Uslijedio je i trailer s isječcima iz jednokratnog specijala u kojem smo nakon 17 godina ponovno mogli vidjeti prijatelje na okupu u dobro poznatom okruženju.

Iako je video raspametio obožavatelje serije, mnoge je zabrinuo izgled Matthewa Perryja (51), koji u seriji glumi Chandlera Binga. Perry je godinama bio ovisan o alkoholu i drogi, što je itekako ostavilo traga na njemu. Nekada je bio ovisan i o lijeku Vicodin, a počeo ga je uzimati zbog nesreće na skuteru za vodu. Uspješno mu je smanjivao bolove, no s vremenom nije mogao provesti nijedan dan bez tablete.

Danas je, kako tvrdi, sve to iza njega, a u velika podrška u oporavku bila mu je njegova 22 godine mlađa zaručnica Molly Hurwitz, s kojom je u vezi od 2018. godine.

Za razliku od Matthewa, Jennifer Aniston (52), koja u seriji tumači lik Rachel Green, od završetka snimanja serije kao da nije ostarjela ni dana. Godine su jedva ostavile traga na njezinu licu i stasu, a iako mnogi sumnjaju da izgled duguje plastičnim operacijama, ona tvrdi kako samo odlazi na neinvazivne tretmane kao što su laser i terapije za povećanje kolagena te da vitku figuru može zahvaliti zdravoj prehrani i redovitoj tjelovježbi.

Još jedan od glumaca iz serije koji se nije puno promijenio od njezina završetka jest David Schwimmer (53). Omiljeni Ross i dalje se može pohvaliti bujnom crnom kosom kakvu je imao i prije 17 godina te jedva naboranim licem koje nikako ne odaje da je debelo zakoračio u šesto desetljeće.

Ni njegova televizijska sestra Monica Geller, koju tumači Courteney Cox, ne izgleda kao da joj je 56 godina, a iako sada njeguje prirodan izgled, nije tajna da se u prošlosti podvrgnula nekim estetskim zahvatima. Mnogi pamte i kada je stavila filere u lice te je izgledom zgrozila javnost, no 2016. je otkrila da ih je maknula.

"Htjela sam izgledati mlado, držati korak, ali to je sve učinilo gorim. Sada sam prirodna koliko mogu biti", istaknula je tada.

Najstarija članica postave, 57-godišnja Lisa Kudrow, također se podvrgnula jednom estetskom zahvatu koji je priznala 2014. godine. Tada je u intervjuu za The Saturday Evening Post otkrila kako je sa 16 godina operirala nos, što joj je, kako je istaknula, promijenilo živo,t no dodala je i da ne razmišlja o zahvatima za pomlađivanje jer smatra da rezultati uvijek izgledaju neprirodno. Čini se i da je ostala vjerna sebi, no godine svejedno nisu ostavile puno traga na licu mnogima omiljene Phoebe Buffay.

Nekad veliki zavodnik Joey Tribbiani, kojeg u seriji glumi Matt LeBlanc (53), dugo je vodio borbu s viškom kilograma, a čini se da se do snimanja specijala ipak uspio stesati. Teško je ne primijetiti i da je od završetka snimanja serije posve posijedio, no mnogi komentiraju i kako mu ovaj look stoji sjajno te da je ostario poput vina.

Stare i nove fotke omiljene šestorke pogledajte u našoj galeriji.

Okupljanje "Prijatelja" bit će emitirano 27. svibnja na streaming servis HBO Max, a u specijalnoj epizodi pojavit će se brojni slavni gosti, uključujući Justina Biebera, Lady Gagu i Davida Beckhama.