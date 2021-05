Matthew Perry došao je u središte pažnje nakon videointervjua sa svojim kolegama iz serije "Prijatelji", s kojima je najavio nove epizode.

Dok je većinu obožavatelja razveselilo što će moći gledati nove nastavke kultnog sitcoma "Prijatelji" 27. svibnja, drugi su se zabrinuli zbog izgleda i ponašanja Matthewa Perryja (51).

Naime, magazin People napravio je videointervju s Perryjem, Jennifer Aniston, Lisom Kudrow, Courteney Cox, Mattom LeBlancom i Davidom Schwimmerom koji je objavio na YouTubeu, a u njemu su progovorili o omiljenim uspomenama sa seta i otkrili zašto će uvijek biti tu jedni za druge, kako sugerira naslovna pjesma serije.

Umjesto da u fokusu okupljanja budu svi zajedno, ubrzo su se obožavatelji usredotočili na Matthewa. Komentirali su njegov izgled ispod snimke intervjua, ali i po svim društvenim mrežama.

"Plačem. Voljela bih kad bismo mogli usrećiti Matthewa kao što je on sve nas", "Upravo sam vidio intervju i ne mogu vjerovati kako izgleda. To mi slama srce", "Mučno mi je gledati ga ovakvog, samo gleda u prazno i polako govori", "Bojim se za njega", "Svi bismo trebali biti zahvalni što je Matthew tamo živ. Prošao je puno toga. Živ je i nije izgubio svoj život. To je odlično, zahvalan sam za to", "Matthew Perry je heroj samo što se pojavio na okupljanju, još postoji nada da će se dobro oporaviti. Dugo živio, Mathew Perry", neki su od komentara obožavatelja.

Inače, Perry je otkrio u studenom prošle godine da se zaručio s 22 godine mlađom agenticom za talente Molly Hurwitz, s kojom je u vezi od 2018. i koja mu je bila velika podrška u borbi protiv ovisnosti od alkohola i droge.

"Odlučio sam se zaručiti. Srećom, u vezi sam s najboljom ženom na svijetu u ovom trenutku", rekao je za People. Glumac u posljednje vrijeme izgleda bolje nakon što je cijele prošle godine zabrinjavao stanjem u kojem se pojavljivao u javnosti.

Matthew je nekada bio ovisan o lijeku Vicodin, a počeo ga je uzimati zbog nesreće na skuteru za vodu. Uspješno mu je smanjivao bolove, no s vremenom nije mogao provesti nijedan dan bez tablete. Mučili su ga i problemi s alkoholom, od kojih se liječio u nekoliko navrata.

Nekoliko se puta šuškalo o njihovom prekidu, a posljednji put u svibnju prošle godine, no to nijedno od njih nikada nije potvrdilo, a zarukama su pokazali da su sada jači no ikad.