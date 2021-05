Posebna epizoda serije "Prijatelji" nit će prikazana na streaming servisu HBO Max 27. svibnja ove godine, a upravo je objavljen i trailer.

Glumica Courteney Cox na svom je Instagramu podijelila najavni video za dugoočekivanu posebnu epizodu serije "Prijatelji". Jedan od najpopularnijih sitcoma svih vremena na male ekrane se vraća 27. svibnja ove godine.

"Bit ćemo tu za vas 27. 5. 2021.", napisala je Cox na Instagramu, aludirajući na pjesmu "I'll be there for you", koja je svih deset sezona bila službeni singl slavne serije.

Jednokratni specijal bez scenarija snimljen je ranije ove godine na istoj pozornici u Los Angelesu kao i originalna komedija o šestero prijatelja koji žive u New Yorku.

"Prijatelji", koji su s prikazivanjem na NBC-ju završili 2004., bili su jedna od najpopularnijih TV serija u 90-ima i ponovno su oživjeli na streaming platformama kao jedna od najgledanijih serija diljem svijeta.

U okupljanju će sudjelovati Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc i Matthew Perry.

HBO Max je istaknuo da će se u specijalu pojaviti više od 15 poznatih gostiju, uključujući bivše članove "Prijatelja" poput Toma Sellecka (Richarda) i Maggie Wheeler (Janice), no i drugih poput britanskog nogometaša Davida Beckhama, glumca iz "Igre prijestolja" Kita Haringtona, pakistanske dobitnice Nobelove nagrade za mir Malale Yousafzai te glazbenika Justina Biebera i Lady Gage.